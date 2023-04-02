Kritik hamleler

Midtsjo öyle bir gol attı ki, Nef Stadyumu bir anda bayram yerine döndü. Midtsjo öyle bir gol attı ki, psikolojik olarak Galatasaray'ı ayağa kaldırdı. Okan Burak'a, arkadaşlarına ve Galatasaray yönetimine Sırat Köprüsü gibi bir maçta dopdolu bir moral yükledi. Midtsjo öyle bir gol attı ki, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Galatasaray takıldı' sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve onların psikolojilerini olumsuz etkiledi.

Adana Demirspor, Galatasaray adına maçı zorlaştıracak her türlü oyunu sahneye koydu. Sıkı defans yaptılar, Onyekuru ve Akintola ile çıktıkları hızlı deparlarla taraftarların yüreklerini ağızlarına getirdiler. Galatasaray topa hakimdi ama Adana Demirsporlu oyuncular hep tehlike kokuyorlardı. Öyle ki Milli Takım'da şahane oynayan Rashica ile Kerem rakip ceza alanında inanılmaz top kayıpları yaparak olası pozisyonları engelledi. Galatasaraylı futbolcular sanki ilk kez top oynuyormuşçasına acemice pas hatası yapıp, top kayıpları yaşadılar.

İcardi'nin varlığı ile yokluğu belli değildi. Adana Demirsporlu futbolculara hiç yakıştıramadım; çoğu pozisyonda kendilerini yere atıp dakikalarca kalkmadılar ve oyunu soğutmak ve çirkinleştirmek adına her şeyi yaptılar. Okan Buruk'un değişiklik hamleleri çok doğruydu. Galatasaray, Yunus ve Midtsjo sahaya dahil olduktan sonra oyunu çevirdi. Zaniolo, fiziki açıdan hazır olmamasına rağmen çok çalıştı. Sakin ve kaliteli bir penaltı attı. "Galatasaray'ı kollayacak" diye haber yapılan hakem Ali Şansalan, tedirgin bir maç yönetti. Kartlarında adaletli olamadı. Bu 3 puan G.Saray'ın yürüyüşünü perçinledi.