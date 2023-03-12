GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Akıllıca bir oyun
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

12 Mart 2023 | Pazar

Akıllıca bir oyun

Mertens'in oyunu şekillendirme adına G.Saray için ne kadar önemli olduğunu net gördük. Mata, Mertens'in görevini yapamadı, çıktı. Yerine görevi üstlenen Yunus başarısız oldu. G.Saray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta İcardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray, Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı. Mertens olmayınca Oliveira, Torreira ve Kerem gereksiz yere topla fazla oynayıp oyun kuruculuğuna soyundular. Zaniolo'nun gelişiyle Galatasaray hücum zenginliği kazandı. İtalyan yıldız topu ayağına her alışında arkadaşlarına etkili paslar attı, kendini rakibe unutturduğu gibi Rashica'nın ve Sacha Boey'in iyi oynamalarını sağladı. Zaniolo çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Topla buluşmadan önce hangi arkadaşı boşta diye bir göz atıyor. Sıkışık oyunu ters tarafa taşıdı, Galatasaray'ın ataklarını başlattı. Adekugbe'nin Türk olarak oynaması büyük avantaj. Maç içerisinde yorulmuyor, sürekli atağa kalkıyor, ayağındaki topları etkili kullanıyor ve ikili mücadeleleri kaybetmiyor. Muslera'nın sürpriz dönüşü arkadaşlarının da özgüvenli oynamalarını sağladı. Kasımpaşa, golü yiyinceye kadar oyunu kilitlemek için kalabalık savunma yaptı. Zaniolo sonrasında İcardi, Kerem ve Gomis dikkatli olsalar skor yüksek olurdu. Rashica'nın forvet arkasına geçmesi etkiyi artırdı. Zaniolo'nun golünde de verdiği pas hem akıllıydı hem de topun şiddeti mükemmeldi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Sacha Boey, torreira, Oliveira, Muslera, Kasımpaşa, Gomis, Kerem, Okan Hoca, G.Saray, Icardi, Yunus, Rashica, Mata, Galatasaray

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Büyük katkı yapacak! Acil kaleci! Galatasaray'ın isyankarı!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor