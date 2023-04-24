Sergio atmalıydı

Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 asistle oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. İtalyan Borini 2 gole imza atarken şaşırtan bir mücadele ortaya koydu. G.Saray eğer 3-1 yenik duruma düşmüş ve sonradan galibiyet yolunu açacak penaltıyı İcardi ile kaçırdıysa bu tamamen bireysel beceriksizlik ve fantezidir. Yenilen iki golde Nelsson'un ciddi hatası vardı. Muslera'nın geçmişten ders almayarak, fantezi yaparak rakibe kaptırdığı top gol oldu. Okan hocanın G.Saray 'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır. Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı mükemmel bir vuruşla gole çevirmişti.

topun başına İcardi'nin geçmesi tamamen fanteziydi ve Okan Buruk müdahale etmeliydi. Sırf tribünler sevdiği şarkıyı söylesin diye Uruguaylı yıldıza attırılmamalıydı. Çünkü oyunun içinde hala sıcak durumda olan Oliveira topun başına geçmeliydi. Karagümrüklü oyuncular zamanı kullanmak için hep ağır hareket etti. İki penaltı vermesine rağmen Volkan Bayarslan gibi hakemler çok tehlikelidir. Neden mi oyunu sürekli soğuttu, VAR'la konuşmalarını uzun tuttu. Vakit geçiren rakibe izin verdi ayrıca G.Saray lehine çaldığı faullerde rakip oyuncularla resmen istişare yaptı. İkinci yarıyı 7 dakika uzatması komikti. Sonuçta G.Saray evinde 3-1 geriye düştüğü maçta maçı çevirecek pozisyonları buldu ama fantezi ve ciddi bireysel hata bunu engelledi. Okan hocanın sahanın en iyisi Oliveira'yı çıkarıp G.Saray'ın tam baskı kuracağı sıralarda halı saha anlayışıyla oynayan Mata'yı alması yanlış bir hamleydi.