Galatasaray’da huzur bulur

Galatasaray'ın 13 maçlık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Galatasaray son 3 hafta hariç ligde dalgalı bir performans sergiledi. Ligin en çok kaleye şut atan takımı olmasına rağmen özellikle Adana ve Trabzon deplasmanlarında net pozisyonlarını, final vuruşlarını iyi yapamadığı için sonuçlandıramadı. Oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı, Galatasaray'ın oyunu gibi dalgalıydı. Ayrıca uzun süre KeremYunus ikilisine bağımlı kalan Okan hoca, rotasyonu bir türlü yapamadı. Kayseri'de denediği KazımcanMertens ikilisi hataydı ve Galatasaray kaybetti. Rashica'nın sağ kanada oturmasından sonra Galatasaray hücum zenginliği gelişti. Son 3 hafta Galatasaray şahlandı. Oyun olarak şov yaptı. Zengin pozisyonlar yakaladı. Bu maçlardaki istatistiklere bakalım; atılan gol 11, yenen gol 1, rakip kaleye atılan şut 70, direkten dönen şut 5, rakip ceza sahası içinde topla buluşma 108... Okan hoca ve futbolcular, Dünya Kupası arasını istemediler. Çünkü kaliteli oyunu ve kaliteli kadroyu yakaladılar. Jesus belki kadro istikrarına önem vermiyor ama Okan Buruk'un Rashica, İcardi, Kerem üçlüsüyle önde yakaladığı istikrar Galatasaray'ı zirve yarışına taşırken ikincilik koltuğuna oturttu.

Icardi'nin çıkışıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Icardi için Okan hocadan sert önlemler alması beklendi ama ısrarla İcardi ve Kerem'in arkasında durdu. Arjantinli futbolcuya, Adana Demirspor maçı öncesi Buenos Aires'e gitmesi için izin verirken ekstra bir gün de fazladan verdi. Algı operasyonuyla yıpratılan Kerem'e de, "Sen Galatasaray'ın geleceğisin. Çok çalışarak, dedikodulara bakmadan devam etmelisin. Ben sana güveniyorum" dedi. Sonuç; İcardi, rahatlamış kafayla döndüğü Galatasaray'da mütevazı kişiliğiyle oyunculara kendini kabul ettirirken Galatasaray'ın gol eksikliğini giderdi. Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında başta Kerem olmak üzere tüm futbolcular İcardi'yi verdiği mükemmel topuk pasından dolayı kucakladı. İcardi ve Kerem'in başarısı Galatasaray'ı ateşledi. 7-0 Başakşehir galibiyetinin skoru belki gövdeliydi ama oyuncuların ortaya koyduğu mücadele Okan hocayı mutlu etti, Galatasaraylı futbolcuların aile olmasını da sağladı.

Ronaldo, Galatasaray'a gelir mi?

Ronaldo'nun gelmemesi için bir neden yok. Galatasaray taraftarı, dünya yıldızını takımında görmek ister. Bu transfer ancak güçlü bir sponsorla gerçekleşebilir. Tabii Ronaldo'nun da "Galatasaray'da oynarım" demesi gerekiyor. Ronaldo gelirse uzun süredir aradığı huzura ve mutluluğa Galatasaraylı taraftarların coşkulu desteğiyle rahatlıkla ulaşır.