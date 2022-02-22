Mahkum mu!

Ömer Bayram ile Taylan Antalyalı sezon başından beri Galatasaray'da "İçimizdeki İrlandalılar" gibi oynuyorlar. Alanya, Giresun ve Trabzonspor maçlarında yenilgiye neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Ömer hala oynuyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor maçlarında hata yapan Trabzon maçında ölümcül hataya neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Taylan vazgeçilmez oluyor. Oyun zekaları kısıtlı, becerisi olmayan, yeteneksiz Ömer ile Taylan'a Galatasaray kulübü mahkum mu? Ayıp. Ayıp.

Ayıp…

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Yine koskoca Galatasaray'ı kulübü çapsız ve vizyonsuz Domenec'e teslim edenler utansın. Adam hoca bile değil.Galatasaray Nelson'la erken golü bulduktan sonra Göztepe kalesine atak bile yapamadı. Neden? Halil "Jogging" yapar gibi koşuyor, gölge markaj yapıyor. Babel oyunda yok.Mustafa rakibi bırak kovalamayı önde baskı bile yapmıyor. Gücü yettiğince oynayan Omar'dan Galatasaraylı oyuncular "Biz de iyi oynayalım" diyemiyor.Halil, Babel, Ömer, Taylan Mustafa dökülüyor, Galatasaray rakip kaleye gidemiyor ama Domenec ikinci yarıya değişiklik yapmadan müthiş oynamışlar gibi aynı oyuncularla başlıyor.

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İkinci 45'te Gomis'i ve alması gerekirken Domenec Galatasaray 2-1 geriye düştükten sonra Fransız golcüyü "Gel bizi kurtar" diye oyuna alıyor. Domenec'in kenarda oturttuğu Gomis ile Emre Kılınç mucizeye Galatasaray'ı galibiyete taşıyor.Burak Elmas başkan size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum;Mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmadan ve oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hatip etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin.