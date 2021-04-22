3 maç 9 puan

Galatasaray taraftarları ilk 45 dakikayı izlerken benim takımım Trabzonspor'u yener inancında değildi. Çünkü Galatasaraylı oyuncular kazandıklarında şampiyonluk yarışının süreceğini bildiği halde maç boyu o ciddiyete bürünemedi.

Terim'in kadro darlığı nedeniyle zorunlu olarak sahaya sürdüğü 11'in oyun aklı ve kalitesi Trabzonspor'u geçmeye yetmedi. Abdullah Avcı bir sistem hocasıdır ve Trabzonspor haftalardır deplasmanda kaybetmiyor.

Rakibe göre nasıl önlem alacaklarını, nasıl doğru pozisyonda olacaklarını çok iyi biliyorlar. Galatasaray, Trabzonspor'un oyun düzenini bir türlü bozamadı. Babel'in isteği, Taylan'ın çalışkanlığı Galatasaray'ı taşımaya yetmedi. Ayrıca kaleci Muslera da hiç bu kadar oyunun içinde olmamıştı, bir libero gibi görev yaptı. Arkadan oyunu kurmaya çalıştı. Fernandes ve Feghouli ikilisi oyundan çıkana kadar sıfır katkı yaptılar. Galatasaraylı oyuncular, saha içerisinde organize olamadıkları için hücumda çoğalamadılar.

Dolayısıyla ilk yarıda pozisyon bile üretmediler. Oysa Trabzonspor Bakasetas ile 3-4 pozisyona girip, Ekuban ile de direğe takıldı. Emre Akbaba ve Halil girdikten sonra Galatasaray kendini dengeledi. Trabzon kalesine çok daha fazla adamla gitmeye başladı ama son vuruşlarda etkili değillerdi.

Çünkü Trabzon asla Galatasaray'a geniş alan vermedi. Luyindama bu sezon Galatasaray'a yaptığı hatalarla üç maç dokuz puan kaybettirdi.

Beşiktaş, Konya'da olan ölümcül hatalardan sonra Edgar'ın attığı gole de resmen asist yaptı. Galatasaray'ın stoperinde oynayan adam, topu nereye keseceğini bilmez mi? Topu rakibin karşılama yerine vuruyor. Geldiği gibi vursa, şov yapmasa Edgar golü atamayacak. Terim yapmış oldukları değişimle maça başlasaydı, Galatasaray belki de ilk 45'i mahkum oynamazdı.

Galatasaraylı oyuncuların maç boyu en güzel yönü yenilen gole gösterdikleri tepkiydi. 90+5'te Emre Akbaba'nın attığı gol, Galatasaray'a sadece bir puan getirmedi, Trabzon ile de arasında olan puan farkının kapanmasını engelledi.