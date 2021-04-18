Mesaj verildi!

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Liderler mesaj verir, takipçileri de bu mesajın peşinden gider... Fatih Terim'in "Galatasaray'ın değerlerine, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatsaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz." söylemi tam bir lider davranışıydı ve yangına körükle gitmeyeceğinin mesajıydı. Terim, ortama göre nasıl hareket edileceğini, nasıl konuşulacağını ve ne kadar güçlü bir Galatasaraylı olduğunu gösterdi.

Futbolcularına ne kadar önemli olduklarını hatırlatmış olacak ki; karakterini ortaya koyan ve skor olarak geriye düştüğünde tepki koyan bir Galatasaray izledik.

Son haftalarda ilk kez ayağa isabetli pas yapan, sakin, çok koşan, birbirine yardım eden, rakip kaleye hızlı ve çabuk giden Galatasaray pozisyon üretmekte de zorlanmadı.

Diabate'den şık bir golün yiyen Galatasaraylı oyuncular hemen tepki koydu.

Halil ile Kerem'in ortaklaşa pozisyonu sonrası Kerem'in gol vuruşu mükemmeldi. Halil, Kerem, Emer Kılınç,Taylan ve Fernandes'in sürekli haraket halinde olmaları, pres yapmaları ve top Göztepe'ye geçtiğinde çok çabuk mücadeleye destek vermeleri Galatasaray'ın göz okşayan futbolunun güzellikleriydi.

Tüccar zihniyetli oyunculara yatırım yapacağına Halil, Kerem, Taylan gibi başarıya aç oyuncuları alacaksın.

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Kerem'in ikinci golde Atınç'ın önüne attığı depar sonrası ters köşeye topu göndermesi çabukluğunun eseriydi. Halil'in çalışkanlığı, pozisyon alışı, çalım becerisi kadife gibi verdiği paslar kalite kokuyordu. 3 gol atan Kerem ile birlikte Halil ilk 11'de oynama konusunda Terim'in elini güçlendireceği vazgeçilmez gibi hisseden oyuncuları da hizaya getirecektir. Terim İzmir'de şampiyon olmuştu. Yine İzmir'de Göztepe'yi yenerek zirve takibinde kaldı.

Not: Hakem Fırat Aydınus mükemmel bir yönetti. Fuutbolu iyi bildiğini vurguladığım Fırat hoca isterse Avrupalı gibi maç yönetir.