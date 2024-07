Adalet!

Çok şeylerin değişmesini beklediğim yeni bir sezona hazırlıklar başlarken, Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun futbola gereken adaleti getirmesini bekliyorum. İbrahim Hacıosmanoğlu deli dolu ama yurekli ve merttir. Mertlik ki en buyuk guvencedir! Barış ve huzur isteğine kucak acmış bir federasyon başkanının yeni bir futbol duzenini selamladığını gorduysem, koltuğuna yakışacağına da şuphem yok. Cunku o koltuğa siper kazmak icin değil, yanlışların da uzerine yurumek icin geldiğine inanıyorum. Ayrıca yanındaki insanlar da kendisini tamamlayacak isimlerden oluşuyor. Sivasspor'da başkan olarak hicbir zaman "adam duruşunu" değiştirmeyen Mecnun Otyakmaz da bu yapılanmada onemli. Gelenler gidenleri aratmayacak eminim. Biz insan arıyoruz. Her turlu haksızlıkta ayağa kalkan onurlu insan. Futbolumuzun eleştirildiği icin değil daha iyisini yapamadığı icin kahreden yoneticilere ihtiyacı var, film icinde film cevirenlere değil.

Her şeyi federasyondan beklemek de olmaz. Bu ulkede asıl sorun futbolun onune gecen yoneticilik, kaybolan adalet ve puan cetvelini duzenleyen soysuz sistem. İstiyoruz ki her eylemi parayla kutsayan kara para kasalarının kendi yasaları devreye girmesin. Hakemler VAR olanı YOK etmeye kalkmasın. Yorumcular kendi cıkarlarının konuşma balonlarını gazla doldurmasın!

Kuluplerin transferlerine ve hazırlıklarına bakıyorum da Fenerbahce her sezon başı olduğu gibi bir adım onde. Sezon başındaki ovgu dolu satırları sezon sonuna taşıyacak bir hedef belirleniyorsa en anlamlı gercek sadece inanmaktır. "Bu sezon başka olacak" diyorsam aşka gelecek bir takım beklediğim icindir. Bunu yapacak kudret kadroda da mevcut, yonetimde de.

Galatasaray'da maddi sorunlardan bahsediliyor. Şampiyon olmuş bir takımın geriye doğru gitmesini beklemek hayal kırıklığı olur. Ama bazen gecmiş sezonlardaki harcamaların odeteceği bedeller de kacınılmazdır. Gecen sezon verim alınamayan yabancılardan bu sezon bir cıkış bekliyorum derken Zaha'yı işaret ediyorsam, hızlı trenlerin gecikmeli tarifelerde hızından bir şey eksilmeyeceğine inandığım icindir.

Bir Kartal'ın boş manzaraya havalanmayacağı gerceğine mahsuben, bu sezon ilginc bir Beşiktaş bekliyorum. En buyuk guvencem de gencler. Mustafa Hekimoğlu yabancı transferleri aratmayan bir kazanc. Semih Kılıcsoy'la harika bir ikili oluştururlar. Bu takımın guclu olması zorunlu, cunku Beşiktaş'ın gerilerde kaldığı bir ligin tadı tuzu yok. Trabzonspor'un futbol ve kalite olarak gecen sezonun cok uzerinde seyredeceğini umuyorum. Bu ulkenin en kaliteli teknik adamlarının başında gelen Abdullah Avcı'yı da bu duşuncemin gerekcesi sayıyorum. Gecen sezon başkalarının kurduğu kadroyla takımı kume duşme hattından Avrupa hayaline taşıyan bir teknik adamın saha kenarındaki duruşu yeter.

İlginc ve zorlu bir sezon yaşanacağı gerceği ortada. Bu ulkede bir tane şampiyon cıkacak. Bunun mucadelesinin verilmesi gereken tek yer sahanın ici. Kotulukten boş yer kalmadığı zaman, doğaldır ki futbol da başka yone gider. O yuzden herkese cok iş duşuyor. Lutfen biraz sukunet! Yaz butun sıcaklığını giydirirken, insanlar nefret uniformalarını uzerinden cıkarsın. Lutfen sonuna kadar adalet! Adalet, haksızlığın diğer tarafında bizleri bekliyor. Eski bir tanıdık gibi.