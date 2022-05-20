Fena mı olur?

Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin, biri yükseğe çıkar ayakları yerden keser diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevallide oyunu kuralına göre oynayacaksın, çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Tahterevallinin tepesindeyken altın suyuna batırılmış sözcükleri kabul edenler alçaldığı zaman kendilerini eleştirenlere de aynı saygıyı gösterecek. Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden tahterevallide hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten dünyanın kuralıdır bu; yükselen her şey düşecektir. Önemli olan yüksekte olduğun zaman insanlara küçümseyen gözlerle bakmamak! Adamlık da böyle sınanıyor!

O yüzden güzel insanlardan bahsedelim. Bu sezon Fenerbahçe'de benim için en özel adam Osayi Samuel'di. Ülkemizdeki en iyi kanat oyuncusu. Oynadığı maç sayısı ne olursa olsun yetenek terbiyeyle birleştiği zaman özel oluyor. O yüzden sezon içinde not almışım: "Osayi Samuel topla giderken çimlerin üzerinde karınca yuvası görse yolunu değiştirir." İkinci isim Ferdi Kadıoğlu. İliklerine kadar mücadele etmek gerçeğini futbol kurallarının dışına çıkmadan yapabilen bir futbolcunun başımızın üstünde yeri var.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu sezonun parmakla gösterilen isimlerinden biriydi. Koca takımı tek başına sırtlayan bu yetenekli delikanlının bir pozisyonda bile futbolun dışına çıktığını görmedim. Yetenek ve terbiye tokalaşırsa böyle insanlar tarihe geçer. Önümüzdeki sezon çok daha önemli yerlere gelecek olan Kerem'in genç yaşındaki olgunluğuna, terbiyesine ve rakibe saygısına kocaman alkışlar.

Beşiktaş'ta zarafetin ve emeğin heykeli vardı; Atiba. Yaşlandıkça zinde kaldı da bir dakikayı bile angarya saymadı. Böyle bir adamı sevip saymaktan başka ne yapabiliriz? Dikkatimi çeken bir başka isim de Trabzonsporlu Marek Hamsik. Etiketin kralı ondaydı ama saha kenarındaki duruşu da sempatikti saha içindeki adamlığı da.Bu topraklarda rakiplerine gülümseyen kaç futbolcu tanıyorsunuz?

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, sezonun en özel isimlerinden bir başkasıydı. Yeşilçam filmlerindeki eski zaman beyefendisi ya da okunması gereken klasik kitaplardan biri. Böyle insanları çoğaltmalıyız, onları arka sıraların manzarası olarak görenlere inat! Antalya'da mucizeler yaratan ve 5 ayda tarihe geçen Nuri Şahin teknik adamlığın yeni starı. Hiç beklenmeyen bir şimşek çakışı gibiydi. Büyük düşünceye geçişin arkası yarın olacağından kuşkum yok. Bunları yaparken duruşu da aydınlık bakışı da. Galatasaray'ın başkanlık seçimine malzeme olmayacak kadar yürekli olduğundan da şüphem yok. Bu sempatik ve zeki adamı önümüzdeki sezon daha çok konuşacağız.

İnsanlık herkesin kendisiyle sınavıdır. Futbol insanlık katında güzel olsa, her çocuk maç izlerken kendini bir masalın içinde bulsa. Hayatın terbiye ettiği insan olmak varken züppeliğin terbiyesizliğine sığınılmasa. Çaresizliklerini örtbas etme yoluna sapan kurnaz bezirganlar gözyaşı vanalarını açmasa. Küfretmeyi tekme atmayı herkes bilir de rakibinin elinden tutmak da erdem bilinse. Madem futbol erkek oyunu, yanlışlar için biraz da erkekçe öne çıkılsa. Nasılsa dört yanımız bitirim dolu ne yani biraz da Sadri Alışık olunsa. Fena mı olurdu!