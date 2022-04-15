Sevdiklerimiz!

Hep hakem ahlakı sorgulanıyor da ya futbolcu ve yönetici ahlakı?

Ya teknik direktörler ve başkanlar?

Onlar niye sorgudan muaf!

Tuhaf olan hakemleri kendi günahlarının üzerine örtenlerdir, hakemler üzerinden tribüne oynayanlar.

Özellikle başkanlardan bahsediyorum.

Kendilerine kıyak yapan hakemlerin verdiklerini kabul ederek bu sistemi körüklerken, haksızlığı ne zaman reddettiler? Hiçbir zaman!

Gerçekten adalet istediler mi? Hayır!

Ama ganimeti her zaman istediler!

H H H

Futbolun en büyük sorunudur başkanlar.

Yanlışların altını çizmek varken, kaybedilen maçları "ajite" edenler her daim yağ gibi üste çıkmayı başardılar.

Para harcamayı matah bir şey sandılar.

Geçmişteki başkanlık kültürünün canına okudular. Efendiliğin bıçkınlığını lağvedip "sokak ağzını" futbolun içine monte ettiler.

Futbol ayak oyunu diye ayağa düşürmenin lüzumu yoktu ama düşürdüler.

H H H

Dünyanın hiçbir ülkesinde kulüp başkanları futbolun önüne geçemez bizde geçiyor.

Başkanların ve paranın sözünün geçtiği bir futbol düzeninde adaleti ve asaleti mumla arasanız bulamazsınız.

Sadece düşmanlığı ve günahları başından savmanın ustalığını bulursunuz.

O başkanların kurdukları cümlelerin aslında bizleri birbirimize kırdırmak için namluya sürülmüş kurşunlar olduğunun farkına varmalıydık.

Ama işten geçti artık, futbolun damarlarında tedavisi imkansız bir virüs dolaşıyor.

H H H

Bizler serveti onuruyla ölçülen futbolcular da tanıdık, zarafetin elini bırakmayan adamların elini hiç bırakmadık.

O yüzden bizim için eski zaman sevdalarını anlatmak, yeni zamanları çirkinlikle donatmaktan bin kere değerlidir.

Hayatlarında bir tane kitap okumayanların maç sırasında kendi dudaklarını okumadıklarını da gördük!

Çok mu zordu yere düşeni kaldırmak, kaldırmayanı gördük.

Çok mu zordu yeteneğini sevgiyle katlamak ama rakibinin bileğini basıp ocağını söndürmek isteyen zalimleri gördük.

İşin en utanç verici yanı böyle futbolcuların sırtının sıvazlandığını gördük.

H H H

Bugün piyasaya egemen olan bitirim futbolculuğun ahtapot kolları yumurta topuklu teknik adamlardır.

Bir şampiyonluk uğruna bütün değerleri talan ederken, sahaları savaş alanlarına çevirirken, onların çevirdikleri film içindeki filmler yıllarca alkışlandı.

Onların ilham verdiği futbolcular, yöneticiler de şimdi futbola yön veriyor.

Hakemleri de inkar etmiyorum, bazılarının sahanın ortasında bıraktığı deliller cinayet romanlarında bile yoktu.

Ama başkanlar ve yöneticiler böyle hakemliğin kökünü kurutmayı değil, kendi bataklıklarını üretmeyi seçtikleri içindir ki "puzzle" tamamlandı.

H H H

Herkesin mesleğini şerefiyle yapması gereken bir dünyada şerefle bitirilmesi gereken en ağır ödev hayattır.

Bilinmesi gereken bir şey varsa, "insanlar rakip olarak karşı tarafta olsa da herkes aynı Araf'ta." Başkan, futbolcu, hakem, teknik direktör, gazeteci ne olursa olsun, ben insanların nasıl öldüğüne değil nasıl yaşadığına bakarım.

O yüzden "efsane" olarak tarihe geçenler hala gönlümüzde yaşıyor.

Onlar futbola insanlık katında imza attılar, çiçeklerin suyunu bile kalplerinden verdiler.

Onlar "adam gibi adam" dediklerimizdir.

Ve hala çok sevdiklerimiz.