Gençlik ateşi

Güzel insanlar hayallerinden asla vazgeçmesinler. Çünkü gençlerin direncini arttıracak ve futbola asalet katacak değerler o güzel insanların verdiği emeklerle şekillenecek.

Yolu tarif eden Abdullah Avcı gibi ustaların yaptıklarını yıllardır izliyoruz da arkadan gelen teknik adamların hakkını da vermeliyiz. Onlar şimdilik bir avuç insan ama gelecek zamanlar için nicelerine ilham veriyorlar.

Konyaspor tarihi bir sezon yaşarken İlhan Palut benim belleğimde "hem usta hem terbiyeli" bir teknik adam olarak duruyor.

Teknik adam adabını başka bir boyuta taşıyan Ömer Erdoğan'ın Hatayspor'daki yaratıcılığına kocaman alkışlar gönderiyorum.

Hakan Keleş'in kendi halindeki duruşuyla Giresunspor'daki doğrularının bulduğu değer gelecekte daha bir anlam kazanacak. Bu teknik adamların altyapıya verdiği değerle üst düzey futbolun da kapısı açılacak.

***

Fenerbahçe lige Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler gibi pırıl pırıl iki gençle başlamıştı da bir gençlik devriminin kapısı açılacak zannettik.

Sonra korkaklık duruma hakim oldu.

Takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret kayboldu.

18 yaşındaki Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta neler yaptığı görebiliyoruz.

Koltuğunu riske atacak kadar yürekli davranan Önder Karaveli'nin bu genci oynatma cesaretini takdir etmeyecek miyiz?

***

Gördük ki takımların içini yabancılarla doldurmakla Avrupa takımı olunmuyor ama gençliğe sekte vuruluyor.

Özellikle üç büyüklerin durumu ortadayken, milli takım altyapısındaki gençlik üretimini de yakından izliyorum.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın gençlere bakış açısını değerlendirirsek, tünelin ucunda ışık görmeyi gerektirmeyecek kadar gerçekçi ve güneşli bir yatırımın altyapı mimarlığını işaret etmiş oluruz.

Biz buna "kendi ruhundaki ışığı gençlere tutmak" deriz, cesarete ve ustalığa alkışlarımızı göndeririz.

Adı sonra duyulacak gençlerimizin yeteneğini önceden keşfetmenin bir ayrıcalığı vardır.

Tolunay Kafkas'tan sonra U17 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar'ı işaret ederiz. Avrupa'da futbolcu izlerken gözünü de gönlünü de açan bir futbol adamını.

***

8 yıldır milli takımlar altyapısında görev yapan Soykan Başar'ın teknik direktörü olduğu U17 Milli Takımı Viktor Bannikov Turnuvası'nda şampiyon oldu. Malta'daki Avrupa Şampiyonası birinci eleme turunda Danimarka'yı geçip Elit Tur'a kaldı.

Türkiye'den ve yurtdışındaki kulüplerde oynayan futbolculardan oluşan "mücevher takım" geleceğe yön verecek.

17 yaşının düşlerine kanatlanmış nice genç futbolcu Türk futbolunun geleceğine adını yazdırmayı bekliyor.

Soru: O gençler şimdiden Avrupa kulüplerinin transfer listesindeyken, bizim kulüplerimiz onların değerini ne zaman görecek?

Cevap: Yabancı kulüplerden fahiş fiyatlarla transfer edilme şartları oluştuktan sonra.

***

Bu yazıyı mektuplar sahibine ulaşsın diye yazdım. Umudun penceresindeki resimler fark edilsin diye.

Teknik adamlığın güzelliklerini sergileyen kulüplerimizdeki teknik direktörlerle birlikte, milli takımın altyapısındaki inşaatın mimarlarına duyduğum saygıya ithafen!

Not: Yıllardır izliyoruz, gençlik ateşini yakmayanlar kulüplerini yakıyor!