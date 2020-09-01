Sadakat

Nankör olan futbol değil insanlardır, bunu en iyi biçimde Maradona'nın belgeselinde izledim.

Napoli gibi bütün amacı küme düşmemek olan bir kulübü iki kez İtalya Şampiyonu yapan, UEFA Kupası kazandıran adamın Arjantin ile İtalya'nın karşılaştığı Dünya Kupası maçında İtalya kalesine penaltı attığı için nasıl linç edildiğini gördüm.

Kendi ülkesini sevmenin ve milli formasına gösterdiği sadakatin bedelinin nasıl ağır ödendiğini de.

Maradona'nın elbette ahlaki değerlere uymayan kötü alışkanlıkları vardı ama Napoli'de örtbas edilen çirkinliklerin bir penaltı golünden sonra dile getirilmesi ve Maradona'nın İtalya'nın en çok nefret edilen adamını haline gelmesi iki fotoğraf koyuyor önümüze.

İlki İtalyan faşizminin o yıllar ne denli ayakta olduğu, ikincisi kendi ülkesi adına penaltı atarken Maradona'dan milli takımını satmasını beklemek.

İkisi de pespaye fotoğraf!

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Milli formanın sadakati başka bir şeydir ama bizim ülkemizde bir dönem milli formayı "prim ağacı" olarak görenlerin egemenliği yaşandı. Maçı kaybetmekle prim kazanmak arasındaki çelişkide arkadaşlık duygusu kaybolduğu için milli takım da kayboldu.

Öldürülen terbiye yaşatılan terbiyesizlikler içindi.

Bu çirkin yapılanmayı Şenol Güneş sevgiyle yendi.

Yabancı bataklığında milli formayı giydirecek futbolcu kalmamışken, Şenol Güneş milli takımı gençlik ateşiyle yeniden doğurdu.

Biz buna devrim diyoruz.

Adalet ve asalet kavramlarının adımları cesurdur o cesaret ve asalet Şenol Güneş'te mevcut olduğu için gönlümüz rahat.

Biz buna adamlık diyoruz.

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Milli formayı giyen de sağ olur giymeyen de. Sıradanlığa sığınmakla özel olmak arasındaki tercihler futbolcunun toplumdaki yerini de de belirler kendi ruhundaki yerini de.

İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir teknik adamın milli formayı giymek için tereddütleri olan Ferdi Kadıoğlu için bile "açık kapı" bırakabiliyorsa bunun adı öğretmenliktir, sevgidir.

Arda Turan'ın yeteneklerinden zerre kadar şüphe duymadığı için, Arda Turan'ın o formayı yeniden giyme şartlarını oluşturmasını beklemesi de teknik adamlığın zirvesidir.Bu ülkede "enkaz yığınlarına" hayat verme konusunda Şenol Güneş'in eline su dökeni bulamazsınız.

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Milli takımdaki yapılanmanın ve Şenol Güneş olgunluğunun kulüp takımları için de örnek olmasını diliyoruz. Yöneticilerdeki nefret ve şiddet politikasının izlerini yeni sezonda görmek istemiyoruz.

Kaba saba cümlelerle ortamı gereken başkanların futbolun önüne geçmeyeceği bir lig düzeni hayal ediyoruz. Onlar çin özel bir notumuz var. "Parayla satın alınamayanlar listesinin ilk sırasında "insanlık" yazar, o yüzden insanlığı transfer etmenize gerek yoktur." H H H

Futbolun erkek oyunu olmaktan çıktığı bir dünyada kadınların cesaretinin ve adaletinin futbolda eksikliğini yaşıyoruz.

Belki de en çok ihtiyacımız olan gerçeğin adıdır kadın.

Samsunspor-Trabzonspor hazırlık maçında görev alan kadın yan hakem ilgimi çekti. Kadınların erkeklerden çok daha yürekli maç yöneteceklerine hiç şüphem yok.

İstanbul'daki Liverpool-Chelsea finalinde harika bir yönetim gösteren kadın hakem hala konuşuluyor.

Elbette her maça kadın hakem olmaz ama bazı hakemlerin Türk futbolundan elini eteğini çekmesi lazım.

Kirli tencerelere uymak için yuvarlanan kapakları hiçbir suyun paklamadığını kaç yıldır görüyoruz çünkü.