Terbiye

Diyelim ki Haziran'da ligler başlayacak Temmuz'da bitecek.

Şu günlerde gösterdiğimiz direnci lig başlayınca da gösterelim.

"İdman yapamadık!" Kimse yapamadı.

Sızlanmayı bırakalım.

Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmazlar, hangi dönemde bu kadar eşit şartlara sahip oldu futbol?

İşimize gelmeyince yine kaypaklığın hesabını yapmayalım.

Adam gibi nokta koyalım ligin sonuna.

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Tuhaf bir zamandan geçiyoruz.Ahir zamanların hesabı ilk kez bu kadar uzun ömürlü oldu.Virüsten nem kapan korkulara teslim olduk yalan değil.Bir demlikte kaynayan çayın bu kadar güzel olduğunu belki de yeni fark ettik.Evden çıkamadığım günlerde yaptığımız vicdani sorguları ligler başlayınca buruşturup atmayalım.Başını seyrettiğimiz bir filmin sonuna da katlanalım.

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Tutarsızlıkla, taraf tutmayı bir tutmayalım.Kurulan çirkin barikatları yıkalım.Her kayıptan sonra sızlanmanın yastık kılıflarını değiştirelim.İltifatları unutmayalım, futbolun gururunun okşanmasına da izin verelim biraz.Birimizin düştüğü yerde diğerimiz gülmesin.İnsanlara yüksekten bakmak yerine alttan alalım.

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Çocukların kendi aralarındaki sohbeti ekranlardaki beylerden daha anlamlı.Konuşurken çamur sıçratmayalım, insanlığın yaya geçidini kullanalım.Bir çiçeğe su verir gibi umutlarını çoğaltalım çocukların.O çocuklar ki kaç teneffüs alacakları var hayattan!Bir kumsal serelim ayaklarının altına hayallerine yelken açalım.Kaybetmenin de kazanmak kadar değerli olduğunu anlatalım onlara.Nerede olduğumuzu kim olduğumuzu hatırlatan bir hayatın içinde yeni bir sayfa açalım.

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Çok zorlu bir hayatın içinden geçiyoruz karşımıza yeni zorluklar çıkacak yıkalım.Karşımıza merdivenler çıkacak çıkalım.Elde edemediklerimizi gelecek zamana bırakalım.Varsın seyirci olmasın, vardır futbolun dizinin dibinde oturacak bir yerimiz.Çocukların avuçlarına sağar dünya, onlar bulunduğu yerden de gönderir alkışları.Seyircisiz maçlardaki kayıp paraların hesabını da bırakalım!İnsanlar ekmeklerini kaybederken, yabancılara akıttıkları milyonlarca doları kayıp saymayanlar seyirciden gelecek parayı da kazanç saymasınlar!Para hesabı yaparken bir de virüsten ölen insanların sayısına bakalım.İnsanlığın kara kutusudur vicdan, para kutusu değil.

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Meselenin öznesine gelince.Futbol insani duyguların hakim olduğu her yerde sanat yerine geçer.Bu sezonun sonunda kim şampiyon olursa olsun omuzlarda yeri olsun dillerde zehri değil!Kaç aydır içimizi hayata dökerken Haziran'dan sonra mızıkçılık yapmayalım.Düşmanlık nefretmiş lütfen artık bırakalım.Kazanılmış en güzel zaferdir hayat!Futbolcular sahaya çıkarken "ey hayat söyle nerde kalmıştık" diyerek gözlerimizle pankart açalım.

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Eğer böyle bir zaman diliminde de terbiye olamadıysak!

Hepimiz bu işi bırakalım.