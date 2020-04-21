Güzel yıllar

Böyle zamanlarda eskileri karıştırıyorum. 1960'lı yılların Hayat Dergileri duruyor önümde. O zaman trafik ışıkları falan yok. Metin Oktay karşıdan karşıya geçerken görevli trafik polisi eliyle işaret edip araçları durduruyor ve "buyurun" diyor Kral'a. Fotoğrafın altında ilginç bir cümle var; "Metin Oktay kalecileri de trafik memuru yapıyor!" H H H İtalya'da yabancı futbolcu yasağının kaldırılmasının ardından piyasa hareketlenmiş. O devirde futbolcular medyada kilo hesabı üzerinden işlem görmüş, haberin başlığı berbat; "kilosu 15 bin liraya futbolcu." Bir hafta içinde yabancı transferlere ödenen para 20 milyon liradan fazla. Asıl ilginç detay; Milan'ın Chelsea'den transfer ettiği İngiltere Milli Takım oyuncusu Jimy Graeves'in 21 yaşında evli ve iki çocuk babası olması.

***

Yıl 1963. Haberin özeti; "İstanbul Radyosu'nda maç nakil spikerliği için Basın Yayın ve Turizm vekaletinin direktiflerine göre maç nakil spikerleri kursları yapıldı, yeni elemanlar Galatasaray-Milan maçını Mithatpaşa Stadı'ndan naklederek görevlerine başlamışlardır." Başarı sağlayanlar içinde Orhan Ayhan ve Necati Karakaya var. Yıllarca "Burası Marmara'nın Sesi Radyoları şimdi maç nakline başlıyoruz" anonslarındaki çocukluğumuzun sesleri.

***

İlginç bir gerçeğe rastladım. Erdinç Bayburd adlı futbolcu 1951 yılında Fenerbahçe Genç Takımı'nda oynamış. 1953 yılında Brüksel'de İspanya'yı yendiğimiz maçta sahada yok ama Dünya Üçüncüsü olan o turnuvada Genç Milli Takım kadrosunda. Bu genç 1957 yılında Almanya'nın Düren 99 Kulübü'ne, iki sezon sonra Bayer Leverkusen'e ardından da Hollanda'nın Maastricht Kulübü'ne transfer olmuş. Yani bu demektir ki Türkiye'nin yurtdışında oynayan ilk futbolcusu Erdinç Bayburd. Futbolu bıraktıktan sonra Mithatpaşa Stadı'nın ışıklandırılmasında görev alması da ayrı bir konu.

***

1963 yılında bir araştırma yapılmış, "Futbolumuz neden gelişmiyor?" Öncelikle "çim saha eksikliği" denmiş ve parantez açılmış, "teniste bile toprak kortların yanına çim kortlar yapılıyor!" Futboldaki gelişmenin önündeki duvarlardan biri de "futbolun bilgi ve ihtisas işi olduğuna inananlar çok az. Hala sigara paketi arkasına takım yapma zihniyeti hakim" diye yorumlanmış. Jupp Derwall'e şükranlarımı gönderdim.

***

İlk kadın futbol takımı 1961 yılında İngiltere'nin Gainsborough kasabasında kurulmuş. Korse ve sutyen fabrikasında çalışan yaşları 17 civarında olan genç kızlardan oluşan takım diğerlerine de ilham vermiş. Disipline bakın; futbol mevsimi bitene kadar geç yatmak ve erkek arkadaşlarla buluşmak yasak!

***

Her ne kadar pijamayla kaçıp sokaklarda dolananlara deli deniyor ama Bakırköy Akıl Hastanesi'nde tedavi gören insanlara o yıllarda sporla tedavi metodu uygulanıyor. O hastalar Üç Büyükler'in formalarını üzerine geçirip kurdukları takımlarla aralarında oldukça renkli bir rekabet oluşturmuşlar. Bundan 60 yıl önceki maç sonu itirazları bir harika; "hakem taraf tutuyor yabancı hakem getirmeliyiz!" H H H Güzel yıllardı o yıllar. Ne kadar umutsuzluk varsa o kadar umut vardı hayatımızda.