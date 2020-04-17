Haziran

Liglerin Haziran ayında başlaması umut ediliyor.

Haziran futbol sevdasına bıraktığımız yerden başlamanın adı.

Mart, Nisan tanımayan kansız bir virüs Haziran'ı tanır mı bilmiyoruz.

Mayıs'ın direncine güveniyoruz en çok!

Aldığımız tedbirlere insanların kurallara uyma şartlarından bir nebze şaşmamasına.

Ama virüs bu konuda ne düşünüyor acaba?

"Gitmem de gitmem" diyen bir inatçı olduğu ortadayken!

H H H

Haziran deyince önce dilimiz sonra ayağımız alışsın diyelim.

Liglerin başlamasıyla aslında virüs belasından uzaklaştığımızı farz edelim.

Ama bir yazboz takviminde her şeye de hazırlıklı olalım.

Futbolu ne kadar seviyorsak virüs de kalabalıkları seviyor.

Ağzımız kalabalık ama kalabalıklar içine çıkacak kadar güçlü müyüz?

Komşumuza "gel bi çayımızı iç" bile diyemediğimiz bir zaman diliminde.

H H H

İnsan açsa ekmeği bayatlamaz.

İnsan umut ettikçe hayalleri de bayatlamaz.

Haziran; liglerin başlamasıyla yelkenlerin fora edilmesinin de adı.

Keşke top ayakkabılarıyla birlikte sandaletleri giymenin de adı olsa.

Dönüş yapsak çaresizlikten gıcır halimize!

Yıldızların altındaki şarkılara başlasak yeniden.

Ama bu virüs çocuk oyuncağı değil balık ağlarıyla örmüyor ağlarını.

Bir kazağı ilmik ilmik söker gibi insanın ciğerini söküyor.

H H H

Haziran mutlu sonla bitmesini istediğimiz bir filmin final sahnesinin adı.

Varsın seyircisi olmasın.

Varsın çocukluğumuzun yazlık sinemalarındaki filmleri karşı balkonlardan seyretmek gibi olsun.

Kasvetle büyüyen çocuklarımız evlerde sıkıldı, mühim değil cama çerçeveye dezenfektanlı hortum sıkalım yine.

Hayatın renkli kısmına bakalım biraz.

Ama ölümüzü de dirimizi de sevmeyen bir virüs karşısında önce kontrolü ele geçirmemiz gerekiyor Unutmayalım ki çocuklarımızı sineklerden korumak için cibinlik koymaya benzemiyor bu mücadele.

H H H

Haziran cesur bir hikayenin adı.

Dalgalar yıksa da çocuklar inadına yine deniz kıyısına yaparlar kumdan kalelerini.

Ama çocuklar korktukları zaman gözlerini de kaparlar bunu unutmayalım.

O yüzden hayatımızı ucuza kapatmak isteyen virüs karşısındaki acizliğimiz bile güçlü olmalı Kurallardan zerre kadar sapmayalım.

H H H

Haziran, çocuklara çekilen "gözünüz aydın çocuklar lig başlıyor" mailinin adı.

İğnesi kırılsa da eski 45'lik plaklarımızı yeniden dinlemek.

Haziran yaz demek, mısırın sütlenmesi incirin ballanması.

Geçmiş yıllarda şampiyon olanların sokakları bayraklarla süslemesi demek.

Ligin başlaması ihtimaline karşılık kırmızı bültenle aranan virüs aşısının hayata geçirilmesinin de tercümesi.

Dilimiz varmıyor ama "Haziran bu ligin başlaması mümkün olmayabilir" dipnotunun da ta kendisi demek.