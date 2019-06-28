Yazı tura! – Hakkı Yalçın – Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Yazı tura!

Yazı tura!

haberlerine bakıyorum. Para kazanamadıkları için satacak bir şeyler arayanlar da var, kazıklanmak için sırasını bekleyenler de.
Kulüplerin ekonomik batağın eşiğinde gezindiği bir dönemde gençliğin anlam bulduğu tek takım yine .
Trabzonspor kendi çekirdeğinden üretimini sürdürürken, Marsilya'dan 20 yaşındaki Yusuf Sari'yi transfer etti.
Altınordu'dan 18 yaşındaki Atakan Gündüz ve 17 yaşındaki Salih Kavrazli, Trabzonspor'un ritmine uyacak isimler.
Geçen sezon fındık kabuğundan gemiler yapıp büyük denizlere açılan Ünal Karaman'ın yeni miçoları bunlar.
Yarınların ustalığına mahsuben!
***
Onca yanlışa rağmen doğruların hiçbir hükmü yok.
Ülkemizde yabancı şakşakçıları acıkınca yerli gençleri yiyor.
Daha yabancı mevsimi açılmadı.
Şu sıralar yöneticiler ve menajerler dolar ve Euro üzerinden birbirlerine "kur" yapıyor!
Bataklığın derinine çekilecek kulüpler için yeni filmlerimiz vizyona hazır!
"Som enayi" gerçeğinin sezon açılışından sonra dışa vurması için ortamı hazırlayanlar da her zamanki gibi başrolde!
Kulüplerin batmış olmasıyla onların gemileri batırmış olması arasındaki "göbek bağını" koparmak haddimize değil "Size ne bu benim intiharım" diyecek kadar sorumsuz davranan başkanlar ülkesinde!
***
İlginç gelişmelerimiz de var.
'ın yağlı göbeği iki yıllık aradan sonra "baklava dilimli vücut" haline dönüşmüş.
Olması gerekeni "olağanüstü gibi" göstermek bizde her zaman geçerli bir metottur!
Bu adam yağlı göbeğiyle iki sezon 'de forma giydi ve milyonlar kazandı.
Formasının üzerinden taşan göbeğiyle yemek programı çeker gibi duran birini eleştirdiğimiz zaman bizlere karşı duranların kullandıkları kelimelerdeki yağ oranları ne olacak?
Onların ruhları baklava dilimine ihtiyaç duymaz!
O yüzden ne desek nafile!
Bu hormonlu dünyada organik duyguların hükmü yoktur çünkü!
***
'ın Fenerbahçe'den ayrılış biçimine baktım.
Alacaklarından da vazgeçti huzursuzluğundan da.
Gitmesi gerektiğini hissetti ve gitti.
"İnsan gidecekse böyle adam gibi gitmeli" dedim.
Kendisine de kulübüne de dürüst davrandığı için.
***
Çocukluğumuzda yazı tura oynardık da hep tura derdim, madeni para havaya atıldığında.
Tura görünen yüzüydü hayatın.
Yazı sinsi yanıydı maddiyat.
Turada masumiyet vardı, açıklık.
Yazı arkadan gelen beklenmedik darbe.
***
Tura en yakın dosttu, hangi yöne gideceğimize karar veremediğimiz zaman bizlere yol gösteren rehber.
Yazı yalancı bahar bizi didikleyen haşere.
Tura hayatın maskesiz yüzüydü.
Yazı borsaydı kefenin cebi.
Tura serçeydi yazı akbaba.
Tura arkadaş ıslığıydı yazı yılan ıslığı!
***
Bugün yine sorsalar bize "yazı mı tura mı?" diye, yine "tura" deriz.
Biz parayı değil hayatın o masum

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 28 Haziran 2019, Cuma
    1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
    1. SMS: HYA yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Hakkı Yalçın'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      HYA boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Hakkı Yalçın - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN