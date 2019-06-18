Ali Koç mali genel kurulun kapanış konuşmasında ilginç sözler etti. "Fenerbahçe bu kahpe örgütle mücadele etti." Kahpe örgüt; FETÖ. Hala futbolun içinde cirit atanların soysuz örgütü!

O zamanlar Fenerbahçe taraftarları için yazdıklarımı bir kez daha hatırlatıyorum.

"Sizler kimseye boyun eğmediniz.

Kimsenin huyuna suyuna gitmediniz ya bundan daha onurlu imza atılabilir mi hayata?

Her sabah yüzünüzü Fenerbahçe'yle yıkayın.

Sizler sabuna ihtiyaç duymayacak kadar tertemizsiniz. Bundan sonra çocuklarınızı da "Aziz" diye çağırın.

Sevda örgütüne kaydedilmiş üyeler olarak örgüt neymiş görsünler!" Not: O mücadelenin gerçek kahramanının Aziz Yıldırım olduğunu kimse inkar emesin!

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Böylesine bir mücadele takımının başkanı olarak Ali Koç'un korumaya aldığı adama baktım.Comolli'nin geçen sezon transferdeFenerbahçe kasasından yok ettiğimeblağ 350 milyon TL.O para 20 liralık bağışlarla "ödeştirilmeye" çalışılıyor.O Comolli, Bursaspor 'a 700 bin euro'ya önerilen futbolcuyu Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya kakalamak isteyen menajerlik sisteminin de başındaydı ama kolayca bağışlandı.Comolli'nin yaptığı transferler Fenerbahçe'nin içini kurutmak için üretilmiş deliller olarak duruyorken Ali Koç için Comolli denince akan sular duruyorsa ortada garip bir çelişki var demektir.Comolli'nin ruhuna bulaşan "is karası" varken, Fenerbahçe'nin boşa harcanan parası mevzubahis olmuyor. Ali Koç nezdinde!Ali Koç kurduğu özel cümlede Comolli'yi parantez içine de alıyor.Tamam demeyelim.Bu cümlenin Fenerbahçe'yene yararı olacak?Comolli'nin geçen sezon getirdiği ölüler canlanacak mı?Slimani milyon Euro'ları cebine indirip gitti de Comolli bu transferden aldığı çuvalla paradan "Fener ol" kampanyasına kaç Euro bağış yaptı?Yerli futbolcular takas için kullanılıyor da Benzia, Frey, Ayew üçlüsü için "birini alana ikisi bedava" kampanyası yapılsa alıcı bulur mu?Merak ediyorum Fenerbahçe'yi bu derin uykudan uyandırmanın kongresi ne zaman yapılacak?Bu sezon da medyada kullanılmak üzere Comolli için yağlama yıkama makineleri alınacak mı?Eldeki genç futbolcular bile tasfiye edilirken, Comolli'nin Ali Koç'a yeni sezon tavsiyelerinin bedelleri nelere mal olacak?Comolli gibi bir suçluyla aynı çatı altında bulunmanın getirdiği bir huzursuzluk hissedilmiyorsa, Fenerbahçe'nin yarınlarından bahsedilmesi için hangi cümlelere ihtiyaç duyulacak?Ya da hangi kampanyalara?Comolli'nin kokusunu alan yabancılar Fenerbahçe'ye transfer olmak için mesaj gönderiyorsa, Fenerbahçe'deki yöneticilerin uyanması için uzaydan mı mesaj gelmesi gerekecek?

Bu soruların hükümsüz olduğunu biliyorum. Olsun!

Bu yazıyı Comolli'nin geçen sezon Fenerbahçe'nin ömrüne biçtiklerini ve Fenerbahçe formasının içine adam diye seçtiklerini yeniden hatırlatmak için yazdım.

20 liralık harçlıklarını bile Fenerbahçe'ye bağışlayan o çocukların paralarının nereye gittiğini işaret etmek adına.