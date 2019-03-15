Karanfil

Bir zamanlar bizde mevcut olan futbol kültürünü koruyamadık. İnsanlık lüzumsuz sayıldı da sadece paralar sayıldı. Efsane ihracatı yapıp; şimdi borç batağında kan ağlayan kulüpler aslında kaybettikleri paralara ağlıyorlar harcadıkları değerlere değil. Onlar eski güzellikleri yok etmek zorunda olduklarını biliyorlar çünkü. Sistem böyle işletiyor futbol ekonomisini! Deformasyona promosyon uygularken! Çocuklarımıza hayatın topun etrafında dönmediğini anlatacak adamlar bulmalıydık, bulamadık. Harddisc'ler bile kötülükle doldu. Kirli bir zaman diliminde şiddet girdabına sürükleniyoruz. Medyanın sorgulama gücü sıfırın altında!

Edepsizliğin önü açık arkası sıvazlanıyor. Başkanların kendi aralarında kullandıkları cümleleri bile alta çektikleri bir ülkede çirkinliklere yüksek faiz veriliyor. Yalan sanatına uygun düşen halleri ayağa kaldıracak cümleler kursak şimdiki zamana komik düşer. Yüreklere zımbalanan kötülükler baş tacı edilirken, ne büyük gururdur ki edepsizlik yapana yaptığı edepsizliği yedirmek Ronaldo ve takım arkadaşlarına düşer. Atletico Madrid'in edepsiz teknik direktörü Simone, 2-0 kazandığı Juventus maçı sonrasında elini kasıklarına götürüp Ronaldo'nun nezdinde Juventuslü futbolculara "hareket" çekmişti. Ne anlama geldiğini söylemeye gerek yok. Juventuslu futbolcular, rövanş maçından önce stadın koridorlarına bu fotoğrafı astılar. Ve çıktıkları maçta Ronaldo'nun 3 golüyle Simone'yi kasıklarından baş aşağı astılar. Onurlu insan duruşu budur! Anlayanlar için!

Ronaldo'nun 500 milyon dolarlık serveti var, kazanmadığı kupa almadığı ödül kalmamış. 34 yaşındaki bir futbolcu bir maçta 11 kilometre koşuyor 3 gol atıyor. Takımını motive eden hırsı, futbol namusu bizim statların koridorlarına asılsa bir fayda sağlar mı? Hiç zannetmiyorum! Bizde kirli düdükler bile kolye diye boyunlara asılırken!

Hepimiz öleceğiz kimseye de kalmayacak bu dünya! Medyada para içinde yüzerken bile hala korkaklığın denizinde kulaç atanlara bakıyorum. Güçleri efendi insanlara yetiyor! Ölümden korkanların hayatta kalma şansı cesurlardan çok değildir. Yani korkulara edepsizliklere o kadar baş eğmeye değmez! Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan bin kere kutsaldır! Hey gidi yıllar hey! Herkes bilgisayar peşinde koşarken, bizler hala taştan kalelerle maç yapılan mahalle aralarında geziniyoruz.

Bizim çocukluk arkadaşlarımızın sihri Harry Potter'e bin basardı. Bizim radyolarımızın futbol spikerleri, naklen yayın arasında teknik direktörlere edepsiz yorum yapanları mahalleye bile sokmazdı, bırakın ekranların içini. HHH Bizler Karıncaezmez Şevki'nin karanfillerini sulayarak büyüdük. Bizler tarafsız yazarların yazdıkları gazeteleri yerde bulduğumuzda çömelerek okuduk. O yüzden yoksulluğun patikasında yürüyenlerin koluna girmeyi seviyoruz. Lüks otomobillerini çocuklarımızın üzerine sürenlerin defterini dürmeyi sevdiğimiz kadar.