Çocuklar için – Hakkı Yalçın – Fotomaç
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HEPSİ
    19 Ekim 2018, Cuma
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    için

    Yıllar önce hayal satan bir dükkanım vardı, çocuklara 25 kuruşa eski zamanların hayallerini satardım.
    Gazozlar benden!
    Çocuklara gözüm gibi bakmayı çocukluğumda öğrenmiştim.
    Hayatın uzun bir yol öyküsü olduğunu, futbolun da hayatın süsü olduğunu anlatırdım her birine.
    Hayal satan adamla gerçekleri anlatan adam arasında uçurumlar olurdu bazen.
    "Bunları ihbar sayın" derdim. "En çok sizlerin geleceği yağmalanıyor!" Hayallerin büyüsünde demlenen her yıl biraz daha azalırken, teknoloji karşısında böyle dükkanların açık kalması da mümkün olmadı.
    Geleceğin mektupları da elimde kaldı, geçmişin resimleri de.


    ***
    Geçenlerde önüme çıkan bir babayla ve hayat konulu kısa yollu sohbetim oldu da.
    "Çocuklar için bütün sokakları maviye boyamak isterdim" dedi.
    "Yarın sabah boyamaya başla" dedim.
    "Mümkün değil" dedi, "artık cümlelerimi bile mavi kuramıyorum!" Benim zamanlarımın babası.
    İkimizin de biriktirdiği fotoğraflar aynı.
    ***
    Hala geçmişe dönük yaşıyorum, çünkü güzellikler orada.
    Herkesin yakasında karanfil, yakası açılmadık küfürler edilmezdi siyah beyaz filmlerde.
    Eski radyolarda bulduğumuzu televizyonlarda aramadık.
    Ekranlarda tahrik mekanizması sonuna kadar çalıştı.
    Adres sorduğumuz zaman tarif edeceği yere kadar bizimle gelen insanları kaybettik.
    Futbol maçlarında kaybedince el sıkan zarif adamları.
    Ve daha birçok şeyi. Onlar şimdiki zaman televizyonlarında izlediğimiz karanlık adamlara benzemezlerdi.
    ***
    Yerde bulduğu gazete sayfalarını okuyan çocuklar mevsimi de kapandı, tarafsızca yazan kalemlerin resimleri de.
    Kulüpler kendilerine hizmette kusur etmeyen yazarlar için küçük kulübeler yaptırdı.
    Yetmedi köşkler yaptırdı.
    Goygoycular kulüp başkanlarının nazarında paha biçilmez oldu.
    Yağcılık bankaları mudilerine yüksek faiz verdi.
    ***
    Hazırlıksız yakalandığımız için çocukları bile koruyamayacak hale düştük.
    Eskiden çocukluklar uzun sürerdi, şimdi birkaç yılda herkes büyüyor.
    Bazen korkuyla ve nefretle.
    Her şeyden önemlisi sevgiden ve saygıdan uzak.
    Başkalarının parasını saymakla harcanan zamanı, küçükleri sevmek büyükleri saymakla harcasaydık bugünler başka olurdu.
    ***
    Bazıları işlediği onca suça karşılık sadece namuslu insanların gönüllerinde sanık olarak kalıyor da.
    Birileri için darağaçları kuruluyor.
    Keşke bir "günah keçisini" imha etmekle futbola adalet, magazine zarafet, adamlık şerefine şeref katılabilseydi.
    ***

    Ne utançtır ki, futbolun kültürel zenginliği son 25 yıldır zorbalık ve kirlilik üzerine!
    Başımız sıkışınca , , Lefter'in tarihi.
    Meselenin içine ne olursa olsun kazanmak girdiği zaman, her yol zorbalık ve haramı avuçlamak üzerine!
    Gerçekler dallansa budaklansa ne yazar! Şimdiki zaman ancak uşaklığın tarihini yazar!
    Azar azar bir mezar kazılırken çocuklarımıza!

    • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
      1. 19 Ekim 2018, Cuma
      1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
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