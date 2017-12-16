Özlüyorum!

Takımı ligin lideri olduğu halde hiçbir teknik adam Tudor kadar eleştirilmedi ve hakarete uğramadı.

Eleştiri herkesin hakkı ama insanları aşağılamak hiçbirimizin haddine değil.

Sadece medyanın imparator kesimi değil, teknik adamlar da bunu yapıyor.

Ama unutulmasın ki; sahipsiz sanılan birini linç etmenin keyfini çıkaranlardan acısını çıkarır zaman.



Çocukluğumda bakkalların veresiye defterine bakmayı özlerdim.

Şimdi haksızlığın defterlerini yakmayı özlüyorum.



Fatih Terim'e düşen; "Görevinin başında duran bir teknik adam varken, Galatasaray'la benim anılmam yakışık almıyor. Tudor'a saygı göstermek öncelikle benim görevimdir" demektir.

Ama nerde o incelik!

Abdullah Avcı milli takımda görevinin başındayken, Fatih Terim milli takım koltuğu için görüşme yaptı mı? Yaptı.

Abdullah Avcı istifa etmeden önce göreve geldi bile.

Şimdi ne diyor; "Bana teklif gelmedi ama gelirse görüşürüm!" Açıkça bir davet!



Çocukluğumda hayatın yanlışlarını doğrulamayı özlerdim.

Şimdi insanların yanlışlarından doğrulmasını özlüyorum

"Onu çekme bunu çek" diyenlere kulak asmayanlar, haksızlık meydanlarında adam asmaya bayılırlar.

O yüzden Şenol Güneş'in hakkını vermekten gurur duyarım.

Herkesin yanlışları var, hepimizin insanız nihayetinde.

Ama ben insanların yüreklerine bakarım, düşüncelerinin ışığına.

Bu topraklarda şimdiye kadar alınmış en değerli futbol başarısının sahibi geleceğin de sahibidir.

Milli takımdan alacaklarının bile derdine düşmeyen bir adamın asaletini dik tutacak kudret, bilgisinde de mevcuttur, görgüsünde de.

Şenol Güneş'e karşı saygı duruşumu bozmam.

Ben sadece kötülere ödün vermem.



Çocukluğumda içime kapanık suskunluğumu özlerdim.

Şimdi haksızlığa karşı megafon olmayı özlüyorum.



Bu ülkede Mustafa Reşit Akçay diye bir teknik adam var.

Kendisiyle hiç karşılaşmadım.

Kimsenin adamı değil.

Sistemin nemalanmasını gerektiren zerre kadar çıkar kırıntısı da onda mevcut değil.

Duruşunu değiştirmeyen insanlar bir gün hak ettiği değeri almayacak mı sanılıyor.

Mutlaka alacak. Ama sistemi ağzı bozuk söylemlerle işletmeye çalışanlardan yarına hiçbir şey kalmayacak.



Çocukluğumda hayatın bende bıraktığı izleri silmeyi özlerdim.

Şimdi o eski izleri bulmayı özlüyorum.



Not: Birilerini öldürerek ayakta kalmanın da sonuna gelinecektir.

Haksızlığa karşı vicdanlarına susturucu takanları gördüğüm zaman.

Sadece insanlar iyi yaşasın diye canlarını ülkelerine armağan eden yürekli gençleri özlüyorum.