Ustalar gecesi

Kendine özel "garipliklerin" hüküm sürdüğü, "iki yüzlü" bir maç izledik aslında. Edin Dzeko'nun yorgun pasını yakalayıp, golü attı Gaziantep. Sonrasında da adam adama eşleşmeler ile Fenerbahçe takımının tüm rüzgarını aldı. Devre bittiğinde 14 faulü vardı Antep'in. Şarkıda "her şeyin bedeli var" diyordu rahmetli Müslüm Gürses.

Bu tempo ve sertlik ikinci yarıdaki En Nesyri hamlesiyle birlikte Fenerbahçe'yi öne, Gaziantep'i de kendi sahasına itti. Ve "tartışılan" isim "sazı çalmaya" başladı; Edin Dzeko. 55'te En Nesyri'ye attırdığı gol santimle ofsayta takıldı. Sonrasında galibiyet golünü attı. Maçın fişini çeken atakta Oğuz Aydın'ın önüne öyle bir top bıraktı ki; "Hadi istediğine attır golü" mesajını da verdi peşine.

İyi oyuncu ile "büyük futbolcu" arasındaki fark Dzeko. Sekiz rotasyon var Mourinho'nun kadrosunda ama sahaya çıkan isimlerden hiçbiri için "neden?" diyemiyorsunuz. Henüz temposunu bulamayan, bir de sarı kartı olan İsmail Yüksek değişikliği doğru karardı. Her sistemin planı başkadır. İşte orada duruyoruz; "plan yok"... Penaltı VAR isyanıydı aslında.

Dzeko'nun ayağına basılmasına, topa vuracakken itilmesine hakem Direnç Tonusluoğlu gibi seyirci kaldılar.

Hizaya "ofsayt" çıkardılar. Nesyri'nin kafasına vurulmasına da "devam" deselerdi, ekran çatlaması yaşanırdı.

Ustaların rahat nefes almasını sağlayacak orta saha performansına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şu; Fred, Szymanski, İsmail üçlüsünü bir beraber görsek, "özel biri"ni de tekrar futbolun içine çeksek.