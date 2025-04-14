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Anasayfa Yazarlar Gürcan Bilgiç Yarış sürüyor
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

14 Nisan 2025 | Pazartesi

Yarış sürüyor

Yine öne geçtiği, rahatça bitirebileceği bir maçı, teknik direktörünün ön görüşü ve inatçı bakış açısına teslim olarak kazanmayı başardı Fenerbahçe.

Tailsca'yı ön tarafa daha yakın değerlendirirsek, 4-4-2 ile çıktı sahaya. Tehdit etmesi gereken takımın, Maximin'in bire birleri veya Tadic'in ortaları dışında hücum planı yoktu. Sivasspor'un daha akıllı ve çalışılmış pozisyonlarının karşısına Livakovic kurtarışları ile dikilirken, devre arasının görkemli transferi Talisca, müthiş bir frikik ile beklenen golü getirdi.

Bir çok kararın tartışmaya açık olduğu, verimsiz ve bıçak sırtında oynanan bir maçtı. Mourinho'ya "işleri nasıl düzeltemezsin, nasıl daha kötü hale sokarsın" diye sorsak, bu oyunu seyirci gibi seyretmesi örnek olarak gösterilebilir. Fred ve Szymanski'nin üç ciğerle oynamak zorunda olduğu, topun rakibe bırakıldığı anlarda da aksiyonların önüne geçilemediği görüntü vardı.

Skriniar'ın ve Çağlar'ın Manaj karşısında sürekli zor duruma düşmesi de enteresan. Kenardaki İsmail'in merkeze çekilmesiyle problem çözülebilirdi aslında. Ve bunun etkisinde daha dinamik bir orta sahan da olabilirdi. İki merak noktası var bu maç ile ilgili. Sivas tribünlerinin bu sezon hiç olmadığı kadar dolu olması birincisi. O taraftar kazanabileceğine inanarak geliyor bu soğukta oraya. Onlara bu inancı veren Mourinho'nun inşa ettiği bu oyun. İkincisi; En Nesryi, Oğuz ve Kostic'in kulübe de devam etmeleri. Galatasaray kupa yenilgisinin faturası mı diye aklımıza gelmiyor değil. Ve yarış devam ediyor. Sivasspor'un direnişi ve hamleleri takdir edilmeli. Keşke

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Etiketler :
Galatasaray kupa, Talisca, Fenerbahçe, Tadic, Fred, Skriniar, Mourinho

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