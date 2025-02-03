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Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

03 Şubat 2025 | Pazartesi

Tarih ve tekerrür

Benzeri 24 sene önce yaşandı.
2001 şampiyonluğunu getiren maçtı. 3-0 öne geçmişti Gaziantep, ikinci 45'te Kadıköy'den dört gol çıktı. Rapaic "rap rap" oldu.
Camia bir bütün haline geldi.
Dünün adını koymak gerekirse mesaj geçmişten gelendir.
Rizespor'un ilk iki atağından da gol çıkarması bir yana, maçın bütününde Fenerbahçe'nin vücut dili maçı kazanacağının habercisiydi. Uzun süredir göstermedikleri gibi rakibi kendi alanına itip, yüksek toplarla pozisyon peşine düştüler. Üç gol atıldı, iki gol VAR'dan ofsayta takıldı, dört şutta üst direk kurtarışı yaptı.
Mourinho'nun ilk on biri, üçlüsü yine çuvalladı esasında. Tüm maç vazgeçmedi bundan, sadece oyuncuları veya yerlerini değiştirerek hamlelerini yaptı. Yine de maçı çözen, Fenerbahçe'ye getiren Rizespor'un iki kırmızı ile eksilmesi oldu. "İki Kule"ye, önce Talisca'yı, sonra Cenk Tosun'u ekledi. Tek stoper'e döndü. Kulübesinde topu "gol" için kullanacak tüm oyuncuları sahaya attı.

Öyle ki; Oğuz Aydın sağ kanatta başladı, sol ön oldu, sonda sol stoper, ardından sağ stoper. Tam tur attı sahada. Ancak geriye bu hamleler, pozisyonlar, direkler kalmayacak; haklı kartlarla rakibin dokuz kişi oynaması konuşulacak; yazık… İlk defa yan yana gelen defans üçlüsünün adam paylaşamaması, şuta izin vermesi de Mourinho'yu galibiyet şemsiyesinin altına çekecek. Rizespor'un orta saha organizasyonu, baskısı, rakibini topun peşinde koşturması da O'nu ilgilendirmeyecek. İlgilendirse, bugüne kadar düzeltirdi.

Yalnız, son maçlarda tel tel dökülen Amrabat'tan rakip eksik kaldığı için mi, yoksa beklentileri bittiği için mi vazgeçti; bilemeyeceğiz.
Şimdi puan farkını üçe indirdiler, yükü bir gün sonra oynanacak Galatasaray takımının üstüne verdiler.

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Etiketler :
Talisca, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Galatasaray, Fenerbahçe, Rizespor, Mourinho, Gaziantep, Kadıköy, Amrabat

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