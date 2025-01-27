Mourinho; verdi – aldı !

Aslında Lyon maçı sinyali vermişti. Defansif dirençte Fransızlara kale göstermemek Mourinho için "ümit verici gelişme" olarak değerlendirilmeseydi, Symanski orta saha merkezdeki yerinde başlardı oyuna. "Acı çekti, fedakarlık yaptı" gibi cümlelerden sonra Kostic kararı gelmeliydi bu maçta. "Bir şey yapmamız lazım" dediler. Tekrar dörtlüye döndüler. Symanski merkeze geldi, Kostic sol beke, Maximin sol öne. Taşlar yerine oturunca baskı da geldi. En Nesryi'nin ilk golüyle birlikte, maç atmosferini buldu. Sonrasında kaleyi tutan iki şut da gol oldu. Göztepe'nin yaktığı ateş, bir anda ters yöne dumanlandı.

Tekrar sahalarına çekildiler, skoru korumaya kalktılar, "korkak oyuna" geri döndüler. Hiç ders almamış gibi önceki maçlardan. Kenardan da üçüncü stoper hamlesi geldiğinde, yüksek oynayan rakibe karşı "savunalım" emri de geldi. Bu "korkak futbol aklından" vazgeçmedikleri sürece, şampiyonluk için gereken sinerjiyi yaratamayacaklar. Takımının gücünü, futbolcularının kalitesini bu kadar küçümseyen bir teknik ekip görmedim ben. Tam kendilerine göre de Amrabad gibi altı numara bulmuşlar. Ve dip not; yarış sıcak, kazanmak her şey… İkinci yarıdaki 20 dakika uzadığında, her rakibi yenen bir takım ortaya çıkar. Mourinho ve ekibi izin verirse…