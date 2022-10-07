Çekilin yoldan

Tribünlerin sıcaklığı ile birlikte maçın havası da kendine geldi. Normalde "altı rotasyona rağmen" dememiz lazım ama "rotasyon" oyuncuları maçın kahramanı olarak alkışların efendisi oldular.

İlk yarı bittiğinde kaçan pozisyonları veya Batshuayi'nin golünü yazmak var ama detayda 300'e yakın pas var. Maçı sadece tek yönlü yapmadı İsmail Yüksek – Crespo orta sahası, Larnaca için de çözümsüz hale getirdi.

Topu geriye kapma süresinin dokuz saniyelerin altına girdiği bir süreçti muhtemelen. Rakibi sürekli topun peşinde koşturdular.

Rossi'nin biraz dikkatli olması, tabelada bambaşka bir rakam yazdırırdı. Ama O'nun girdiği pozisyonlara da başkasının isim yazması zor. Maç periyodundaki "sekte", özellikle ön taraf oyuncularında etkisini gösterdi.

Bir başka dip not; Batshuayi – Valencia karşılaştırmasını ister – istemez yaptım.

Orta saha çokça uzun top deniyor santrforlara. Valencia'nın dikkatinde top var. Defansı aşmayacaksa, topa gidiyor. Batshuayi ise bu mücadelede bekleme odasında.

Belçikalı golcü fizik olarak daha iyi görünmesine rağmen, bu rahatlık bölümünde kalırsa, Jesus'un ilk adamı olamaz.

Analizciler de bunu kendisine hatırlatırlar.

Rennes'in son dakikalarda kazanmasıyla, biraz üzüldük ama Fenerbahçe averajının da adını koydu grup liderliğine. Hadi bakalım, çekilin yoldan…