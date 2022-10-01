Fenerbahçe ve diğerleri

Ligin yedinci haftasında kendi kendine "dönüm noktası" haline gelen bir derbi oynanacak. Beşiktaş'ın üst üste puan kayıplarının karşısına F.Bahçe'nin "durdurulamazlığı" çıkınca, sayfalara İsmael'in alacağı tedbirler düşmeye başladı.

İşte bu yüzden Beşiktaş kaybetmemek için oynayacak bu maçı.

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Bu senaryo karşılaşmanın iplerini de Fenerbahçe'nin eline bırakır.

Bir taraf çözüm ararken, diğeri sıkıntı yaratmanın peşinde.

Peki; 40 bin taraftarı önünde Beşiktaş teknik heyeti bunu nasıl kabul ettirecek.

Sosyal medyadan nabız tuttuğunuzda ise kazanma ihtimali üzerine kurulu yorumlar. siyah– beyazlı taraftarlar "yeneceğiz" diyemiyor.

Haklılar, çünkü takıma güvenemiyorlar. Jesus, Rennes deplasmanın da bile takımın oyun kurgusunu bozmadı.

Kendisinden üç kat daha değerli bir rakibe, "Sen gel bakayım şöyle" dediler. Dolmabahçe'de de farklı düşünmesini beklemiyorum bu yüzden.

Derbinin önemi, 40 bin rakip taraftar, İsmael'in baskı altında olması, O'nu çok ilgilendirmiyor.

"Benim oyunum bu" diyor, sonrasında maçın hikayesine göre, senaryoda değişiklik yapıyor.

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Geçen sezon topun 40 dakika oyunda kaldığı, ligin en kötü maçını seyrettirdiler bize.

Fenerbahçe için sonraki haftalara da bir meydan okuma olacak.

Çünkü sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kadar "tehdit eden" bir takım olmamışlardı.

Sadece Beşiktaşlılar değil, zirve hedefindeki diğerleri de puan kaybına gözlerini dikmiş durumdalar.

Yani; Fenerbahçe bu maçı dört– beş takıma karşı oynayacak.

Bu yüzden "algoritmanın" seçtiği hakem Volkan Bayarslan'da da olacak tüm gözler. VAR hakeminin yorumları daha da önem kazanacak.

Bu maçta sonuçtan ziyade, dinamiklerin sezona nasıl baktığı ortaya çıkacak.