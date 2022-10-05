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Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

05 Ekim 2022 | Çarşamba

Keyif gecesi

Jesus'un iki favorisi (Rennes-Dinamo Kiev) birbirleriyle hesaplaşırken, avantaj sağlayacağı en önemli iki karşılaşmayı Larnaca ile oynayacak.
Elbette normal bir maç değil.
Siyasetin gölgesi illa ki düşecektir iki maça da. Böylece kendi gerginliği içinde gittikçe zorlaşacak bir seri izleyeceğiz.
***
Fenerbahçe'nin iki takımı var.
Birincisi ve muhtemelen en iyisi ligde oynuyor. Larnaca karşısında rekabetin peşindeki takım oynayacak.
Bu da ekstra motivasyon demek.
Fenerbahçe taraftarı milli takım arası, sonrasındaki deplasmanın peşinden susadı takımını seyretmeye. Yarın akşam geç saate rağmen müthiş bir atmosfer olacaktır Kadıköy'de.
Böyle maçların havasını soslandırmayı sever Fenerbahçeliler.
En kolay gibi gözüken ama en kritik olan maç bu. Fenerbahçe temposunu korursa, skoru da alır.
Tabelanın kararını bu baskı verecek.
***
Kazandığında grupta önünü açacak Fenerbahçe ve sonraki üç maçta kendine strateji oluşturma şansını da yakalayacak.
Peki biz ne bekliyoruz?
Arda Güler'in daha çok dakika alacağı bir maç var hayalimizde.
Batshuayi'nin formda döndüğü milli maç haftasından sonra ilk 11'de başlayacağı bir fırsat duruyor.
Arkanıza yaslanın, güzel bir akşama hazır olun...

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Etiketler :
Kadıköy, Larnaca, Arda Güler, Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe

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