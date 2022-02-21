Karanlığa ışık ol!

Esame listesi geldiğinde sonucun değil, iki gencin nasıl oynayacağı önemli hale geldi.

Çağtay ve Arda Güler, Slavia rövanşının oyuncularının "bakıma" alındığı bu 90 dakikada tüm Fenerbahçelilerin dikkatindeydi.

İlk yarı bittiğinde ise Arda Güler, tüm Türkiye'nin keyfini yerine getiren merkez noktasına oturttu kendini.

Yaş grubunda değil, bir büyük kulvarda oynatılması, gelişmesini hızlandıran birinci faktör oldu.

Nakış işler gibi sabırla antrenmanlarda üstünde durdular, her fırsatın seçenek oyuncusu haline de getirdiler.

İsmail Kartal, Altay dışında defansın tamamını değiştirdiği bu maçta çok büyük risk alarak oynattı gençlerini.

Bakmayın siz, "Kaybedeceksek, gençlerle kaybedelim" diyenlere...

Aynı kişiler 21 yaşındaki Berke'yi linç ettiler, evden çıkamaz hale getirdiler.

Günümüzün tabela seyircileri için ne sahadaki mücadelenin anlamı var, ne de gencecik çocukların ayakları titrerken yapacağı hatalara tahammülleri...

16 yaşındaki çocuğumuz için, yıllar önce Salih Uçan'a kullandığım kelimeleri seçeceğim.

O zaman "Aman sakın vazgeçme, çalış ve asla yetinme.

Bu genç yaşında taşımakta zorlanacağın bir yükü aldın omuzlarına.

Kendin ve ailen adına yola devam edeceksen güçlü kalacaksın. Yolun açık olsun" diyeceğim.

Maçın galibiyetle bitmesi, bundan sonraki maçlarda İsmail Hoca'nın da önünü açacaktır.

Bu seçeneklerde ısrar etmesi, kırgın Fenerbahçe taraftarını tribünlere çekecek, genç oyuncularının mücadelesinde kendi kalplerini aratacaktır.

Bir umut lazımdı bu takıma, bu pırıltılar, "karanlık" sezona biraz olsun ışık getirir.