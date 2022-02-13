İyi işaretler

İkinci dakikada gelen gol ile birlikte "daha zor" maçı başladı. Fenerbahçe için. İki takım da kritik eşikte, puan hasretinde olunca,kozlar hemen Giresunspor'un eline geçti. Devre bittiğindeki şut istatistiği, aslında bu sezon Fenerbahçe'nin "kazanamama" sendromunun da işareti. Dokuz şutta beş isabet elde etmiş Giresunspor, Fenerbahçe dokuzda bir. Kayseri kupa maçında bu rakam 21'e üçtü. Dün maç bittiğinde 18'e iki oldu. Hem rakip ile mücadele edip, hem de kendi kalite sorunu ile uğraşmak zorunda İsmail Kartal. Ancak takımına artık bir oyun oynatmaya başladı. Orta saha oyuncularının daha tempolu olduğu, öne koşuların çoğaldığı, ayağa pasla maçın kontrol edilmeye çalışılması ve topun olduğu yerde çoğalan bir takım olmaya çalışıyorlar. Mert Hakan eksiklerin arasında en çok sorumluluk alan oyuncu. Sosa ise tecrübesi ve kalitesine rağmen coşkudan uzak. İrfan, Mesut veya Ozan… Bu üçlüden biri bile beklenen formuyla sahada olsa çok şey fark ettirecekler. Ani ataklarda buldu F.Bahçe golleri. Ve İsmail Hoca geldiğinden beri yine golü ceza sahası dışından şutla yedi. Bu durum savunma dengesindeki sıkıntıların azaldığını ama merkezi kapatma probleminin sürdüğünü gösteriyor. Kim var orada; Sosa… Başakşehir maçında kim vardı; Sosa… 53'te Pelkas ile gelen galibiyet golü, ardından 83'te Peres'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Giresun. Senaryo bu kez F.Bahçe için yazıldı. Hızlı hücum şansı buldular ama devreye acemilik girdi. Çok acele ettiler, yanlış karar verdiler ve kötü vuruşlar yaptılar. Bu sonuca ihtiyaçları vardı. Kendilerine olan güvenin geri gelmesi, sahada sorumluluk almaları için üst üste iki galibiyete ihtiyaçları var. Sonrası hızlıca gelebilir. Çünkü sahada 24-25 yaş ortalaması olan bir takım var.