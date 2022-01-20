Umut verdi

Zor maçın, daha zor hale gelmesiyle ilk senaryo gerçekleşti.

Dargınların barışacağı maçta, rakip kaleye tehlikeli bile gidememişken, Altay öne geçti.

İsmail Kartal'ın Kadıköy buluşmasında taraftarlarına sadece galibiyet değil, mücadele eden, isteyen, arayan ve pozisyonlar bulan bir takım gösterme amacı vardı. Özgüvenin bıçak sırtında olduğu takımın ayağa kalkması için elini çabuk tutması gerekiyordu.

Fakat tam saha baskıyı soluksuz uygulayan bir rakip vardı karşılarında. Bu noktada İrfan Can, bu takıma neden transfer edildiğini gösterecek fırsatı buldu.

***

İlk gole, hem pişirip, hem yiyen bir usta gibi ismini yazdı. Asistin sahibi Serdar Dursun'a, ikinci golün ortasını da yaparak çok ihtiyaçları olan "öne geçme" sayısına ulaştılar. Soğuk geceyi ısıtan sadece "kazanmak" değil. 4-1-4-1 ile kanatları beklerle kullanmak isteyen İsmail Hoca, ikinci 45'te sol kanadın iki oyuncusuna da (Szalai- Pelkas) hamle yaptı. Ferdi ile sola hareket geldi, Osayi'nin öne gelmesiyle birlikte Nazım Sangare de hücumun bir parçası oldu. Hem oyunun, hem skorun üstünlüğünün sağlandığı bu bölüm, Altay'ı da kaleden uzak tutarak, tek şutta kalmasını sağladı.

Gencecik kalecisi, resital yapar gibi oynayan Osayi ve Ferdi, skora damgalarını vuran İrfan Can ve Serdar Dursun'la, taraftarına "vazgeçmiyoruz" mesajını veren bir takım seyrettik. İsmail Kartal, söylediklerini yaptırmanın peşine düştü. Mesut'u kenarda tutması, oyuncunun buna pozitif reaksiyon vermesi, birbirlerinin hatalarını örtmek adına koşmaları, oyuncu grubuyla kol kola girdiğini de gösteriyor. Bir sonraki maçta yeni kahramanlar çıkartmanın peşine düşmeli.