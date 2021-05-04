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Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

04 Mayıs 2021 | Salı

Ustalardan 15 dakika

Onbeş dakika geçtiğinde maç iki takım adına da bitti. 3-0 yazan tabela sonrasında, başını kaldıracak gücü bulamadı kendinde. için ise paslaşarak geçecek dakikalar başladı.
Ligin boyu iyice kısalmış, puan farkı beşe çıkmışken, oyuna konsantre olmak ve motivasyonu üst düzeyde tutmak Fenerbahçe için mecburiyet.
Şampiyonluk umutları azalsa da, için ikincilik önemli hedef. Bir hafta sonra birbiriyle karşılaşacak olan iki rakibinin alacağı sonucu beklerken, avantajı cebinde tutarak gitmeli.
Peki dünkü maç başka neler anlattı.
Aslında "ustalar" gecesiydi; Özil ve 'ın yönettiği üç atak organizasyonu da sonuç getirdi.
'nın koşu yolunu açan Mesut, pası atan İrfan Can. Ya da atak başlangıcındaki "karar ayağı" Mesut oldu.

***

Öne daha cesaretli koşan ve birbirleri ile paslaşan coşkulu bir grup oldular. Baskıdan top kazandılar, pozisyon buldular ve hep kaleye yüzü dönük gitmeyi denediler. Sezonun "özgüven" endeksinde kendilerinin ne olduğunu hatırladılar. Geç gelen ama büyümeye eğimli özellik.
60'dan sonra hamleler geldi 'ndan. İyice soğuyan oyunda kulübesini ısıtmanın peşine düştü. , , değişiklikleri ile Erzurumspor defansının dikkat dağınıklığından faydalanmak istedi. Üst üste kaçırdılar golleri. Sonrasında kalelerinde gol yedikleri 26. Maçı tamamladılar.
Fenerbahçe takımının skoru alıp, frene basması, yedi gündeki üçüncü maç olması açısından mantık taşıyabilir. Ama rakibin vazgeçtiği bir ortamda pas seçimleri, aceleci şutlar, amatörce pozisyon almalar büyük takım mantığına aykırı. Bunları yapanların beş – altı maç öncesine kadar ilk on birin oyuncuları olması, bugünkü puan durumunun da belgesi aslında.

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Etiketler :
Mesut, Osayi, Samatta, Belözoğlu, Novak, Valencia, Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi, İrfan Can, Erzurumspor, Fenerbahçe

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