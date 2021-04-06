Lige yeni ayar geldi
Emre Belözoğlu'nun ilk maçında neler değişecek, farklı ne seyredeceğiz diye diktik gözlerimizi maça.
Performanslarda veya hatalı kararlarda bir değişiklik yoktu Fenerbahçe adına.
Yine Fenerbahçe'nin sağ kanadına baskı yapıp topu Caner'e doğru yönlendirdiler. Caner de stoperleri çalıştıran merkez ortalarını yaptı.
Sekiz denemede "sıfır" isabetli şut çektiler. Ama iyi olan şeyler de vardı.
Bu kadar beyhude çabanın geçen haftalardan tek farklı yönü disiplin idi. Soğukkanlılıklarını kaybetmeden, oyun planlaması içinde ısrarla denediler. Hatalar yaptılar, topu rakibe kaptırdılar, boşa kaçanlara paslar atılmadı. Maç öncesindeki kazanma planını paniğe kapılmadan uyguladılar.
***Denizli'nin oyunu soğutma çabaları içinde bir türlü tempoya dönüşmedi.
Can derdindeki takım, puanın peşine düşerek zamanı F.Bahçe'nin yapacağı hata için kullandı. Kabul edilmez olan Cüneyt Çakır'ın pozitif futbolu koruyan, kollayan olmamasıydı. Ne kadar yavaş oyun, o kadar az hata. Klasik "başım belaya girmesin" hakem taktiği.
VAR'daki Abdulkadir Bitigen de "hakemcik" pozisyonunda temiz bir golü "ofsayt" haline getirdi.
Pasifteki oyuncunun kalecinin görüş alanını etkilemesi gerekiyor. İrfan'ın şutu, Szalai'ye çarptığı için gol oldu, Samatta yüzünden değil. Derlerse ki, top Samatta'nın şortuna değdi; gerçekten yazık.
Altı pasın yakın köşesine yüksek gelen korner atışlarını denediler.
İlkinde Ozan kötü vurdu, sonuncuda Samatta tabelayı değiştirdi. O ana kadar bir isabetsiz şutu vardı Fenerbahçe santraforunun, ikincisinde belki de ligin kaderini değiştirecek anı fotoğrafladı.
Birlikte kalarak kazanmak ve yeniden şampiyon adayı olarak dönmek önemliydi. 2'ye inen puan farkı, ikincilik koltuğuna geri dönmek ve yarış için baskıyı yeniden rakiplerin üzerine getirerek son sözü bırakmadılar. gurcan.
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