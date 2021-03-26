Kriz yönetme kriz yarat

Fenerbahçe Başkanı bir hafta önce Erol Bulut'un analizini yaparken, büyük bir bölümde olumluydu. Takımın durumu hakkındaki analizlerde, puan tablosundaki sıkıntının sol halkasına koyuyordu genç teknik adamı. Belki de bu nedenle pazartesi değil de, perşembe açıkladı kararını.

Gerçek bir daha karşımıza çıkıyor; Fenerbahçe'yi yönetecekseniz, krizlerle baş etmeyi bileceksiniz. Erol Bulut genç bir teknik adam olarak bu tecrübeye sahip değildi. Onu desteklemesi gereken Fenerbahçe Yönetimi'nin de aynı durumda olduğunu ve geçmişten ders alamadığını da gördük bir kez daha.

İşin sahada bitmediğini, Türkiye'de kritik noktanın kamuoyunu ve algıyı yönetmek olduğunu bir kez daha gördük bu kararda. Rakipleriniz tüm kötü sonuçlarda saha zemini, hakemler, tribünden edilen küfürler gibi saha ile ilgisi olmayan ayrıntılar ile taraftarlarını meşgul ettiler ve başarılı oldular.

Bu ligin oyunu bu ve Erol Bulut'un senaryosunda bunlar hiç olmadı. Yönetim de kızgınlığın ve hayal kırıklığının genç hocası üzerinde toplanmasına izin verdi, kenara çekildi.

"Erol Bulut başarılıdır" diyemez kimse ama sezonu bitirmesi gerekirdi. Çünkü bu hamle ile ne VAR hakemlerinin operasyonu inandırıcı olur artık, ne de Federasyon ile olan sorunların sahaya yansıdığına ikna edebilirsiniz kimseyi.

Kritik VAR kararlarını tartışırken, kayıp puan hesabında lider olması gereken bir takımdan ve O'nun hocasından bahsediyoruz. Erol Bulut aynı adam, ancak takım lider.

Taraftar yine oyundan mutlu değil, hadi alın görevden de görelim.

EMRE FAKTÖRÜ

Şunu bilin; Erol Bulut'u, Emre Belözoğlu yemedi. Bu ikilinin birlikte çalıştıklarını, ürettiklerini, kararlar aldıklarını söyleyelim. Belözoğlu, görevi kabul ederek, belki de gelecekteki futbol kariyerini ortaya koydu.

Eli taşın altındaydı, şimdi başı da orada olacak.

Fenerbahçe Taraftarı'nın sahadaki kalbiydi Emre.

Bu nedenle kalan haftalarda daha iyimser yorumlar, öfke düzeyi düşük fikirler göreceğiz.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

10 maç kaldı. Fenerbahçe hepsini kazanırsa şampiyon olur. Çünkü Beşiktaş da, Galatasaray da puan kaybedecekler. Bunu başarabilir mi? Taraftarı yanında olursa umut var. Yoksa hem hakemler, hem rakipler, hem de kendi taraftarıyla mücadele eden bir takımdan nasıl başarı beklersiniz