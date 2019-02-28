Ligin ağabeyi çünkü...

U sezonun şampiyonu da, küme düşeni de Fenerahçe'nin kararından geçecek. İlk yarısını çöpe attığı sezona güçlü bir oyun ve farklı bir takım havasıyla başlayan bu ekibin, artık her rakibi tehdit eden yüzü ortaya çıktı. Mimar; elbette Ersun Yanal'dır.



50 bin seyircisini arkasına almış Beşiktaş'ı, 3-0'dan geri dönüp yakalayıp, direkten dönen vuruşla mağlup da edebilecek duruşa eriştiği için, bundan sonra Başakşehir, Galatasaray ve diplerdeki takımlarla da karşılaşacağı için, alacağı sonuçlar hem kendini, hem de diğerlerini çok etkileyeceği için Fenerbahçe'ye "Ligin ağabeyi" dedim.



Bu duruma nasıl gelindi? Aynı kadro, Seyrantepe'de de 50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı 2-0'dan döndürmüştü maçı. Sonrasında, "Bu oyun ve sonuç oyunculara yapabileceklerini ispat etti. Kalan maçlarda bu güvenle oynayacaklar" diye yazdım. Olmadı.



Peki, şimdi nasıl olacak?

Çünkü o dönem takımın bir oyunu veya karakteri yoktu. Ersun Yanal ise istediklerini benimsetmeye başladı, artık oyuncu grubu bu oyunu oynamaya çalışıyor, yeni transfer ile kalite biraz yükseldi ve her şeyin ötesinde taraftar takımın peşine takıldı.

Bu yüzden Beşiktaş maçı aslında çıkışın başlangıcı değil, çıkışın "ta kendisi" oldu.

Teknik verilere de baktığınızda Malatya maçıyla berabere rakiplere "akan oyunda" 1,5 pozisyon verdiler.

Vodafone'de 62'ye 38 topla oynama oranı elde ettiler.

Dirar'ı da, Tolgay'ı da etkili kullanıyorlar, Soldado'nun gelmesiyle birlikte ön tarafın "akıl düzeyi" yükseldi.

Artık oyunu geliştirecek ve formda oyuncu sayısını arttıracaklar.

Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz.



Yanal takıma kavuştu Ersun Hoca'nın maç sonrasında, kupa süreçlerinin bitmesinden duyduğu memnuniyeti izledik.

Takım olmak için gereken süreden bahsederken, kupa maçları ile sürekli kadro değiştirmek zorunda kaldıklarından şikayet etti.

Eğer yeni bir takımsanız ve sistemi de değiştiriyorsanız zamana ihtiyacınız var. Hem takvimi, Ersun Yanal'a istediği antrenmanları, istediği kadroya yaptırma fırsatını vermiyordu. Şimdi hep bir haftası olacak ve kafasındaki ekiple daha verimli, daha uzun süre birlikte olacak.



AYRILIKLAR ERKEN BAŞLADI



Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda Silimani ve Frey'in olmaması da, Ersun Hoca'nın "Bundan sonra…" diye başlayan kararının sonucu. Bu oyuncularla çalışmayı düşünmüyor.

Dolayısı ile kulübede de olmalarının anlamı yok.

Bunun yerine şans verecekleri, güvendikleri, yola devam etmeyi istedikleriyle çekirdek takımını oluşturuyor. Bu demek ki; bundan sonraki maçlarda Silimani ve Frey yine olmaz, Benzia ile birlikte bu isimlere eklenenler olabilir.



DERBİYE HUZUR GELDİ



Ali Koç ve Fikret Orman'ın, maçtan saatler öncesinde bir araya gelmesi, rekabetin sahada yaşanması için söyledikleri, günün gerginliğini de bitirdi.

Zamanlamanın erken olması, stada gelenlerin de bu görüntüleri görme ve sohbeti duymalarını sağladı.

İki takım taraftarı da aslında dost olduklarını başkanlarıyla fark ettiler.

Hırslarını veya öfkelerini de bir kenara attılar. Tebrikler.