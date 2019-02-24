Beklerin savaşı

Hiçbir şey iki taraf için de kolay olmayacak. Derbinin klasiğinde 'Favori taraf kaybeder' derler. Maçın kazanmaya yakın görünen ve daha çok ihtiyacı olanı Beşiktaş. Geleneklerle yeteneklerin ilginç bir tartısı olacak. Şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş'ın 3 puadan başka şansı yok. Beşiktaş kurgusu, oyun isteği, alacağı risk ve taraftarıyla kazanacağı motivasyonla maçı daha çok Fener'in yarı alanına yığacaktır. Ve bu tür karşılaşmalarda savunmayı iyi bilen bir takım oldu Fenerbahçe. Ersun Yanal da bunu ligde en iyi beceren hocalardan. Nasıl ki Şenol Güneş keyif veren bir oyunun peşindeyse Ersun hoca da direnen tarafta. Quaresma'nın yaşadığı sorunlar son 2 maçta Beşiktaş'ı bildiği oyunun dışına çıkardı. Eskiden hücumu onun üstüne kuruyorlardı. Şimdi herkesin sorumluluk almasını istiyorlar.



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Dengeleri elbette orta sahalar değiştirecek ama iki taraf için de 'beklerin savaşı' maça damga vuracak. Herkes 'kim gol atar' sorusuna odaklansa da Gökhan- Caner ile İsla-Hasan Ali ikilileri hem defans hem ofans olarak maçın raconunu keserler. F.Bahçe Moses ile hücuma tempo kattı. Soldado da böyle maçların hep kader adamı oldu. Dirar ve Valbuena ise kanatlardan hücumu kurgulayacaklar. Valbuena'nın önemi duran toplarda ortaya çıkar. Zaten mücadelede dengeyi bozacak gol de büyük ihtimalle duran toptan gelecek. Topal- Jailson-Zajc orta sahası Atiba- Dorukhan-Kagawa üçlüsüyle baş ederse geçen dakikalar Fener'e 3 puanı daha yaklaştırır.