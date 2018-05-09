'Kocaman' gerçekler!

Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;

Soldado ve Guliano yeni... Ayrılan Kjaer ve Lens'i hesaba katarsanız, neredeyse aynı takım, aynı kalite...

Sahaya çıkanlar geçen seneyi üçüncü bitirmişti. Şimdikiler son iki haftaya hala şampiyonluk şansıyla giriyorlar.

Aradaki tek fark kulübede oturan "adam"dır. Aykut Kocaman sezon başından bu yana savundukları, felsefesi ve yönetim prensipleriyle, hakkında konuşanlarıtekzip etti.

Tabir doğruysa; hepsini denize döktü.

Defans oynayan takım, şu anda ligin en çok gol atan ikinci takımı. Birinci ile arasında dört gol var. Bir de santrfor son hafta gelmeseydi ya da transfer yapmak için satmak zorunda kalmasaydın ya da iyi bir sekiz numara alabilseydin...

Kadro kalitesi olarak zirvedeki üç rakibinin de gerisinde olan takım, hem şampiyonluk için bekliyor hem de kupayı almak için son maça çıkacak.

Sezonun iki hedefinde de var.

Bugün Galatasaray taraftarının statta yarattığı atmosfer ile takımını nasıl coşturduğunu konuşuyoruz.

Beşiktaş yeni stadında "yenilmez" hale geldi. Aykut Kocaman ise bırakın taraftar desteğini, onların "kösteği" ile uğraşıyor. Ya bir de taraftarı, takımını destekleyen-inanan Fenerbahçe seyircisi olsaydı yanında...

"Onların konuştuğu futbolla, benim anladığım aynı değil" dedi Aykut Kocaman. Valbuena'yı ilk on birde görmediklerinde, "Korkuyor, defans oynatıyor" diyen boş konuşanlara...

Satılmak istenen Aatıf'ı, Valbuena'dan daha önemli oyuncu haline getirdiğinde, herkes anlamak zorunda kaldı.

Aykut Kocaman bir teknik adam olarak, aynı kadroyu nasıl farklı hale gelebileceğini kanıtladı. Ayrıldıktan sonraki Konyaspor'un da hali ortada.

Yalnız bugün bunları yazıyorsak, "Gidiyorum" dediğinde, "Sen doğruları yaptın. Yanlış oyuncularda" diyerek teknik direktörünün arkasında duran Fenerbahçe yönetimi sayesindedir.



ŞENOL HOCA SERZENİŞİ

Son maçın önünü ve arkasını kendisine ayırdı Şenol Güneş.

Yaşananların sonrasında üstüne kalan bir ihale olduğunun farkına vararak, durumunu ve kendi bakış açısını anlattı.

Müthiş bir teknik adamlık kariyerinin, bir anda olmayan yaraya atılan pensler ile kötü bir gösteri ile sonuçlanmasıyla karşı karşıya.

Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Milli Takım muhabirliği yaparken sohbet ettiğimizde,dünya görüşünden ve çözüm yeteneğinden etkilendim. Hala da bu saygımı korurum. Ancak bu sezon özelinde Şenol Hoca, bilinen çizgisinin çok dışına çıktı.

Küfürden ceza aldı, taç atmak isteyen oyuncuyu engellemeye çalıştı, bir taç kararı üzerinden Aykut Kocaman ile dalga geçti. "Başım ağrıyordu. Tansiyonum çıktı.

Doktor pens atalım dedi. Hayır mı diyecektim" diye konuşmuş dostlarına.

İşte, samimi Şenol Hoca budur.

O yüzden alınganlığını sorgulamadan, bütün bunlar neden oldu, neden böyle konuşuyorlar diyerek, aslında tüm sezonda yaşananlara bir bakmak gerekiyor.