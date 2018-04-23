Lekesiz finale doğru – Gürcan Bilgiç – Fotomaç ;
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HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lekesiz finale doğru

    maçı tatil ettiğinde A Spor'da tartışıyorduk.
    Yaşananların hayatın akışına uygun olmadığını dile getirdik. Takımı kazanmak üzereyken, rakip 10 kişi kalmışken, üstelik uyarılar üst üste gelmişken, rakip oyuncuya korner attırmamanın mantığı yok. Üstelik beş hafta önce şampiyonluğu etkileyecek derbisinde bile bu görüntüler yaşanmadı.
    Maçın gerilim katsayısını da sekizle falan çarpmak gerekiyordu.
    'in başına isabet eden madde sonrasında olanlar oldu. Tribünlerle tartışan 'ın yedek kalecisi Tolga'ydı. Sahada hiçbir şey yok, oyuncular sakin, sadece kenarda Şenol Hoca ekseninde görüntüler yaşanıyor. Sahaya atlayan taraftar yok, bu karmaşanın içindeki Beşiktaşlı oyunculara darp yok, tribünden atılan maddeler de yok. Birden bire hepsi içeri koştular. Mete Kalkavan da arkalarından gitti.

    KALDIĞI YERDEN OYNANMALI
    Yaşananları eleştireceğiz elbette ama şu cümleyi kuramayız: "Şartlar oynanmayı mümkün kılmayacak derecedeydi.
    Güvenlik kalmamıştı." raporları inceleyecektir. Ancak Emniyet'ten görüş almadan, olağanın dışına çıkan garipliklerle ilgili karar vermemeli.
    Burada başka bir şey olabilir.
    Vicdanları rahatlatacak, derbiyi 100 yılın geleneği içinde "delikanlı" biçimde sonlandıracak olan karar, maçın kaldığı dakikadan itibaren devam etmesidir.
    Böylece Beşiktaşlı oyuncuların üzerindeki "provokatör" lekesi de kalkar, "eleyecektik" diyen Fenerliler de bileğinin gücünü ortaya koyar.

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