Fenerbahçe'yi seyretme kılavuzu!
Ligin zirvesindeki mücadelenin adına "kıyasıya" demekte sakınca kalmadı artık. Aralarındaki maçlara bakarak çok fal açtık ama dengeyi bozanların "çantada keklik"ler olduğu anlaşıldı. Fenerbahçe, Galatasaray beraberliğinin ardından sekizde sekiz peşine düştü. Aykut Kocaman'ın hesaplarında Galatasaray'ı yenmek ve kalan maçlarda sadece bir beraberlik vardı. Rakibiyle berabere kaldı, şimdi üçle üç ile yoluna devam ediyor.
Direksiyonu bıraktı ama pusuda kalmaktan vazgeçmedi. Kazanarak gitmek Aykut Hoca'nın önceliği. Çünkü sıralamayı "iyi oyun" değil, tabela belirleyecek. Analitik bakıyor ve kararlarını da buna göre veriyor. Seyredenler için heyecan verici bir karar değil ama gerçeklerle yürümek zorunda olduğunuzda, en doğru seçenek.
İşin tribün tarafına dönse, Valbuena ile sahaya çıkar, hatta alt yapıdan gelen iki oyuncuyu da maç içinde kullanır. Herkes tatmin olur, sonuç ise o günün şans veya şanssızlığına kalır. Tribünler takımın hücum oynadığını zanneder, bazıları gençlere sempatik bakar, Aykut Hoca da önümüzdeki sezon için kredisine kamuoyu yaratır.
HESABI KİM SORAR?
Kadro kalitesi olarak rakiplerinin gerisindeki bir Fenerbahçe'nin, onlardan daha iyi, daha farklı olması bekleniyor. Bunu dillendirenler de, takımı maçlarda yalnız bırakıp, tek forma almayıp, "Ben de üstüme düşeni yapayım" demeyenler. Anadolu'da "Ne verdin elime, ne süreyim yüzüme" derler.
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