Fenerbahçe'yi seyretme kılavuzu!

Bu yönetim ve taraftar bu takıma ne verdi ki, ne istiyor? Buna rağmen hala şampiyonluk umutlarını koruyan ve kupada da final kovalayan bir takımları var. Fenerbahçeliler artık o eski dönemlerin kibrinden uzaklaşıp, geleneksel mütevazi tavırlarına geri dönmeliler.