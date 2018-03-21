Kocaman’ın tercümanı!

Başakşehir-Beşiktaş maçı bittiğinde Abdullah Avcı'nın konuşmasını bekledim.

"Şimdi" dedim, "Aykut Kocaman'ın tercümanlığını yapacak"... Kazanan taraf olarak maçtaki hakem yorumları için tek kelime etmedi. Sadece futbolcuları konuştu, pozisyonlar geldikten sonra da medya...

TAKDİR HAKLARI BEŞİKTAŞ'A

Bir gün önceki derbide üç kez penaltı kararı vermesi gerekirken, "oyna" diyen Bülent Yıldırım'ın bu kararlarının, bir gün sonraki maç için olduğunu düşünüyordum.

O karşılaşmayı kazanan, büyük avantaj sağlayacaktı. Halil Umut Meler'in neredeyse tüm takdir hakları Beşiktaş lehine oldu maçta.

Muhtemelen dördüncü hakem Serkan Çınar'ın uyarısı ile Medel'in elle oynadığı pozisyonu, Adebayor'a mal etti. İkinci sarı güme gitti, sahadaki sayılar eşitlenmedi.

Hakem kararları üzerinden konuşmanın anlamsızlığını savunanlardanım.

Fakat bir-iki değil, birçok maçın hükümlerinde standart farkını görmek, genç hakemlerin bile rüzgarın etkisinde kaldığına şahit olmak, sahadaki mücadele etmek isteyenlere fırsat verilmediğini hissetmek durumundayız.

ALPER'İ 'TAK' DİYE ATTI AMA...

Tüm lig sezonlarının en rekabetçi ve zevkli sezonunu yaşarken, dengeyi bozacak bu tavır aslında Aykut Kocaman'ın şikayet ettiğinden bile daha bariz ortada.

Akhisar'da Alper Potuk'u "tak" diye atan Bülent Yıldırım, aynı kararı Fernando için veremiyor.

"Hakem hataları"nı böyle değerlendirirseniz, neler olduğunun daha çok farkına varırsınız.

ÇALIŞMANIN KIYMETİ

Biraz empati için standart farkını vurguluyorum.

Aykut Kocaman'ın yerine koyun kendinizi. Başına geçtiğiniz takımın parası kısıtlı, satmadan alamıyor, transfer imkanlarını neredeyse yok. Rakiplerin geçmişi var, oturmuş kadrolara sahipler, Galatasaray 40 milyon euro harcamış, yeni takım kurmuş.

Onlarla baş etmek için tek çaresi var; çok çalışmak, daha güçlü olmak, fazla koşmak.

Kalitesi sınırlı oyuncuları ile bir sistem takımı olmak zorundaydı.

Bireysel hatalarla baş etmeye çalışıyor, üstüne sakatlıklar geliyor, kendi kalesine goller atılıyor, oyuncuları rakibe asist yapıyor.



HAKEMLERLE SAVAŞAMAZ

Bunların hepsi saha içi olaylar.

Teknik adamın baş etmesi, çözüm bulması gereken durumlar.

Valbuena'nın bile hesabını verebilir bu değerlerle. Ama hakemlerle savaşamaz. Aynı hakemin kendi takımına kurallarını uyguladığını görüyor, "tamam" diyor. Fakat yarıştığı rakiplerine sıra geldiği zaman aynı kurallar veya takdir hakları "eğriliyor" birden bire.

Bu saatten sonra ne Aykut Hoca'yı, ne de kazanmaya inandırmaya çalıştığı oyuncularını nasıl motive edeceksiniz, aynı hırsla-güçle sahaya çıkartacaksınız. Çünkü kararların "hata" olduğu duygusundan uzaklaştılar.