Doğru yerden bakmak

F.Bahçe’nin performansını teknik direktör üzerinden sorgularken, ona hangi oyuncuların hangi bütçenin, her şeyden öte hangi tribünlerin verildiğine önce bir bakmak gerekir

Aykut Kocaman'ın stratejisini ve geliştirme modelini doğru buldum ve desteklemeye de devam edeceğim. Çünkü karşımızda hamasetten uzak, mantık ve ölçümler çerçevesinde "nasıl daha iyi oluruz?" sorusuna sahip biri var.

Şöyle anlatayım; Beşiktaş'a kaybeden takım için "Fenerbahçe böyle mi oynar?" diyenlerle konuştum. Elbette haklılar ama "Bu takım Fenerbahçe mi?" karşılığını verdim.

Biraz düşündüklerinde, gönüllerine hitap eden takım kalitesiyle, bugünkünü karşılaştırma imkanı buldular.

F.Bahçe'nin kadrosu, şampiyonlukta yarıştığı rakiplerinin gerisinde bir kaliteye sahip...



Ne süreyim başıma!

Başka bir arkadaşım Akhisar maçında yenilen gollere isyan ediyordu. "İki bek çalımı yemiş, üstelik defans yerleşmişken gol yenmiş. Ne yapılacaktı?" diye sordum; "Hata Aykut Hoca'nın, bekleri iyi çalıştırsaydı, çalım yemezlerdi" dedi. Yetişmiş, okumuş, futbol dünyasının içinden gelen birisinin görüşüydü bu.

Eskiler, "Ne yaptın elime, ne süreyim başıma" demişler.

Bu yüzden Fenerbahçe performansını teknik adam üzerinden sorgularken, ona hangi oyuncuların, hangi bütçenin, her şeyden öte hangi tribünlerin verildiğine bakmalılar.



Volkan olayının nedeni

Aykut Hoca'dan son basın toplantısında Volkan Demirel açıklamaları geldi. Denk bir oyunda, Beşiktaş'ı üstelik sahasında yenmek üzereyken, Volkan'ın kendisini attırmasını hazmedemedi Aykut Kocaman. Sadece kupa finali için avantaj sağlamayacaktı, psikolojik üstünlüğü de ele geçirecekti.

En tecrübeli oyuncusundan gelen davranış sapması böyle bir sezonda kabul edilebilir olmaktan çok uzaktı.

Üstelik yediği golde de yüzde yüz hatası varken... Şanssızlık, beceriksizlik veya formsuzluk kabul edilebilir futbol gerçekleriyken.

Taş uzaktan gelmez

Aynı Querasma'nın attığı yumruk gibi, davranış bozukluğu tahmin edilebilir olmaktan uzaklaştırır ihtimalleri. Çaresi yoktur yani.

Aykut Hoca diyemiyor ama biz söyleyelim; taş uzaktan gelmez.

Hem tribün yalnızlığı, hem kendi oyuncusunun dengesizliği. Bunlarla baş edilemez.



Balans ayarının sessizleri

Hakemlerin takdir hakları konusundaki çift standardı yüksek sesle söyledi Aykut Kocaman. Bu eleştiriden iki kulüp alınganlık yaptı; Beşiktaş ve Başakşehir.

"Kurallar bize uygulanırken, rakiplerimize gelince sessiz kalınıyor" deniyordu.

Bu sözlerin peşinden düdükler daha denk çalmaya başladı ama önce lig maçında Querasma'ya, son Trabzonspor maçında Medel'e gösterilmeyen kırmızı kartlara baktığınızda su eski kabına akıyor sanki.



G.Saray'dan çıt yok!

Peki; Aykut Hoca, bunlardan şikayetçi olurken, bu rakiplerle yarışan diğer takım, Galatasaray'dan "çıt" çıkmadı. Ortalık yanıyor, demeçler "algı" spekülasyonları arka arkaya geliyor ama lig lideri, yarıştığı rakiplerin haksız rekabeti konusundan görüş belirtmiyor. İlginç gelmesin, bizim Levent Tüzemen'in çok sık kullandığı bir deyim vardır; "Kendi aklını kullanan akıllıdır.

Daha akıllısı; başkasının da aklını kullanandır"... Durumun; en memnunu, ligin lideri zaten...



Özeleştiri sapması

Aykut Kocaman'ın kendi doğrularından uzaklaştığı nokta ise yedikleri goller üzerinden sonuçları sorgulaması. Yani; "Bu kadar basit hata yapılırken, gelen ilk topların hepsi gol olurken, bu kayıplarla uğraşmak da kolay olmuyor" demek istiyor.

Tespit haklı ama durum "tesadüfün" ötesine geçmiş.

Eğer senin takımında bir sarsaklık varsa, hata yapma oranı yüksekse, kalecilerin kaleyi tutan iki şuttan birini içeri alıyorsa, kazanmanın tek çözümü vardır; yediğinden çok atacaksın...



Gündüz ile gece

Bunun için fizik gücünü arttırıp, önde basan ve rakibi kaleden uzak tutmak isteyen bir düzene geçmek istedi.

Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında da çok başarılı oldu.

Hatta bu oyunlar taraftara heyecan verdi, şampiyonluk hedefini de güçlendirdi. Bu aşamada Beşiktaş maçı performansı ile birlikte her şey altüst oldu. Gündüz ile geceyi izledi taraftarlar.