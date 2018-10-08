RESSAM BOB DEĞİLİM

41 derece ateşler içinde, boğazları şişmiş, gözleri kanlanmış, yataktan çıkamayan, bir battaniye değil on yorganla yatan bir hasta gibi Beşiktaş. Şenol Güneş hoca artık farklı bir reçete hazırlamalı takımına.

Yoksa ameliyat başlar! Yoğun bakıma alırlar siyah beyaz ne varsa.

Beşiktaş'ı çözdüler. Bütün lig çözdü.

Avrupa da çözdü. Anadolu da çözdü.

Konsantrasyon sıfır. Motivasyon sıfır. İnanç sıfır. Vida geçen sezon, hiç mi ders çıkarmamış Bayern Münih deplasmanında gördüğü kırmızı karttan? Onun yüzünden yerle bir olmadı mı takım? Konya'da da daha ikinci dakikada kart ve sonrasında ceza sahası içinde voleybol oynar gibi kalkan el! Dünya kupası finali oynamış bir takımın oyuncusu bunu yaparsa, alttan gelen Alpay'lar, Fatih'ler ne yapar?

Yaparlarsa da kim ne diyebilir?



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Ya Ljajic? Biri Ljajic'e U21 takımındaki Oğuzhan'ı göstersin.

U21! Oğuzhan Aydoğan! 10 numara oynuyor ve santrafor olmamasına rağmen, gol krallığına koşuyor. 7 maçta 5 golü var U21'de. Ljajic ile aynı mevkide oynuyor!

Takım birbirinden çok uzak saha içinde. Yaş ortalaması, Avrupa liglerini bile geride bırakacak neredeyse! Dede gibi bir takım Beşiktaş. Böylesine yaşlı bir takımın, bu kadar kopuk olur mu defans ile hücum hattı arası? Aynı şekilde yaş ortalaması yüksek olan Başakşehir'i hiç mi izlemiyor siyah-beyazlı teknik heyet? Avcı hoca bulmuş yöntemi; kısa paslar, birbirine yakın oynayan futbolcular, sahanın boyunu kısaltan bir anlayış.

Bu yazı 60.dakikaya kadar böyle yazıldı. Bu düşüncelerle kaleme döküldü. Son 30 dakikada olanlar, yaşananlar, siyah-beyazlı takımın çabası, yukarıda yazılan hiç bir kelimeyi bana sildiremedi!

Skor yazarı değilim.

'Ressam Bob' hiç değilim. Bana ayrılan köşemde, 'şuraya hiç bir hevesi kalmayan birilerini çizdim!' Hiç bir zaman göz boyamadım;

Şenol Güneş'in eskiyen fırçası ve kullandığı boyalar değil, yaptığı resim çok kötü.