Beşiktaş'sın sen. Beraberliğe niye oynuyorsun ki?

Senin ölün bile Malmö'ye top göstermeden 5 atması lazım.

Büyük takım "idare edeyim" dercesine maça çıkar mı? Nasıl bir vizyonsuzluk bu?

Quaresma'sız Beşiktaş, savunmada idare eder ama hücumda vasatın ötesine geçemez.

Babel olmadığı zamanlarda oyun hep onu çağırıyor. Ama Şenol hoca dün geç kaldı hem Babel'de hem Quaresma'da! Neden, niçin? Babel olmasa siyah-beyazlılar süper ligde ilk 3'e giremez!



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Lens rüyada gibi sahada. Rüya da değil, komada sanki!

Vagner Love'ın ayağına taş bağlamışlar sanki. Her gol pozisyonunu ağır çekimle izler gibiydik.

UEFA listesine adı yazılmayan, tenezzül edilmeyen Atiba, acil klonlanmalı. Yoksa siyah beyazlılar gelecek haftalarda, aylarda, yıllarda acile kalkar.



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Gerçek sorun şuydu;

Ruhunu ortaya koyarak oynardı.

"Elini taşın altına koymak" deyimini hepimiz biliriz. O elini, ayağını değil, tüm gövdesini taşın altına koyardı. Yorulmazdı. Küsmezdi.

Kazandığında herkesten çok sevinir, kaybettiğinde kahrolurdu.

Kendisini öyle kaptırmıştı ki Malmö maçında yıllarca unutulmayacak bir gol atmıştı.

Kendi kalesine olmuştu ama o gole benzer bir golü bugün Zlatan, Ronaldo, Messi, Neymar'dan henüz göremedik. Dün gece Recep'i aradı gözlerim. Çetince bir mücadele izlemek istedim.

Beşiktaş'ta bir şey eksikti; Takoz Recep ! Necip gibi değil Takoz gibi Takoz.

Ayrıca bu yenilgi biraz da orta sahadaki inanılmaz yanlış oyuncu tercihi ve geç kaldığı değişiklikleri sebebiyle Şenol Güneş hocama yazar.