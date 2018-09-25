Nefis derbi

Bu sezon bir ilki gerçekleştirdi Beşiktaş ligde. İlk yarıları kaybeden bir takım vardı geride kalan 5 haftada. Kadıköy'de ilk yarıda zinciri kırdı. Şenol Güneş Atiba'yı ilk 11 oynatıp Ljajic'i kulübeye alarak 'beraberliğe razıyım' mesajı vermiş gibi gözükse de durum öyle değildi. Bu, 'santraforum yok, başka çarem de yok' demekti aslında. HHH Lens gerçekten bitik. Ne yaptığı belli değil. Beşiktaş'ın oyuncusu hiç değil! Quaresma iki tarafta da küreklere asılmak zorunda kaldı. Oğuzhan'a birisi Oğuzhan'ın yeteneklerini, kim olduğunu, ne kadar klas bir oyuncu olduğunu anlatması lazım. Fenerbahçe özellikle ilk yarıda önde uyguladığı baskı ile büyük iş yaptı. Beşikta ise bu baskıdan kurtulabildiği anlarda, topla oynama üstünlüğünü ele geçirdi. Geçirdi de, sonrasında Oğuzhan'dan gereken hamleler gelmedi. Pozisyon bulamadı! Oğuzhan yüzünden. Fenerbahçe iyi oynadı gibi gözüktü, bu bir ilüzyon. Beşiktaş çok korkarak oynadığı için Fenerbahçe iyi gözüktü. Savunma arkasına atılan her pas gol tehlikesi olan bir takıma karşı Ljajic'i kulübeye çekmek çok düşündürücü! Siyah-beyazlılar baştan Ljajic ile başlayıp, saldırsa ilk yarı 2-0, 3-0 olabilirdi. HHH Babel'in golünde Fenerbahçeli iki stoper, Roman ve Reyes! Biri Rusya'nın diğeri Meksika'nın stoperleri. Kural 1; Aldırmayacaksın Kural 2; Döndürmeyeceksin Kural 3; Vurdurmayacaksın Babel'in topa vurduğu yerden taksi 60 tl yazıyor! Bunu anlatmalı biri iki stopere de. Sahada hayalet gibi gezen Jailson ve Topal'a da. Beşiktaş'ın yediği golde de hata büyüktü. Siyah beyazlılar net gol pozisyonları bulamadı. F.Bahçe ikinci yarıda toparlanmış gibi gözükse de Beşiktaş oyunun hakimiydi. Futbolu beğendim. Derbi gibi derbi izledik. Maçın yıldızı ise şüphesiz Hasan Ali Kaldırım oldu.