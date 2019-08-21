Kuzeyin yıldızı Trabzonspor’dur

Sparta Prag karşılaşmasının en güzel yorumunu Yayın Yönetmenim Zeki Uzundurukan yaptı. Şöyle dedi:

"İlk dakikalardan itibaren yeni transfer Sörloth gol atacağının sinyalini verdi. Bu oyuncunun Ekuban ile uyumu inanılmaz. Onları destekleyen ve sol kanada hızlı bir tren gibi rakip ceza sahasına akan, adrese ortalar yapan Nwakaeme...

Şeytan üçgeni gibi bir üçlü bu!

Trabzonspor, Sörloth'un jeneriklik kafa golü ile öne geçti. Bu golde Sosa'nın asisti klasına yakışır cinstendi. Nwakaeme'nin kaçırdığı penaltı nazar boncuğu olsun.

Trabzonspor maçın uzatma anlarında tam bir çılgınlık yaptı."