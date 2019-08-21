Kuzeyin yıldızı Trabzonspor’dur – Ersin Ramoğlu – Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ersin Ramoğlu Kuzeyin yıldızı Trabzonspor’dur

Kuzeyin yıldızı ’dur

karşılaşmasının en güzel yorumunu Yayın Yönetmenim Zeki Uzundurukan yaptı. Şöyle dedi:
"İlk dakikalardan itibaren yeni Sörloth gol atacağının sinyalini verdi. Bu oyuncunun Ekuban ile uyumu inanılmaz. Onları destekleyen ve sol kanada hızlı bir tren gibi rakip ceza sahasına akan, adrese ortalar yapan Nwakaeme...
Şeytan üçgeni gibi bir üçlü bu!
, Sörloth'un jeneriklik kafa golü ile öne geçti. Bu golde Sosa'nın asisti klasına yakışır cinstendi. Nwakaeme'nin kaçırdığı penaltı nazar boncuğu olsun.
Trabzonspor maçın uzatma anlarında tam bir çılgınlık yaptı."

Trabzonspor budur!
Ünal hoca gerçeği hâlâ anlaşılamadı.
Ama er ya da geç anlaşılacak!
Başarıyı çekemeyenler hâlâ Yusuf'u konuşuyor. Konuşsunlar!
Unutmasınlar; Yusuf' hem alan için, hem satan için en pahalı transfer olmuştur. Yusuf gitti...
Temcit pilavı gibi her gün aynı şeyleri evirip çevirip taraftarın önüne koyuyorlar. Neden? Amacınız ne?
Ne dedik biz; herkes kendi hikayesini yazar.
Nokta.

Trabzonspor- karşılaşmasına gelince.
Futbolcular iyi mücadele etti.
Hücumları telaşsız ve akıl dolu olsaydı sonuç daha başka olacaktı.
Beraberlik de kötü değil.
Kasımpaşa da sıradan bir takım değil ki? Hatta ligde küçümsenecek takım yok! Büyük transferler yapan 'a bakın.
'a ve Bahçeşehir'e bakın!
Aldıkları sonuçlar ortada. Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış.
Trabzonspor çok diri ve azimli.
Teknik adamlar oyuncularını böyle karşılaşmalarda dener ve röntgenini çeker. Trabzonspor ne beraberliğe ne de mağlubiyete razı olur.
Ama sporun da bir gerçeği var!
Neyse... Buradan tüm teknik heyeti ve oyuncuları kutluyorum.
Özel teşekkürümü de kalecimiz Uğurcan'a gönderiyorum.

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