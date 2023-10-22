VAR'da sıkıntı var!

Beşiktaş maça iyi başladı. 15 dakika kontrollü ve iyi işler yaptılar, Galatasaray kalesinde de pozisyonlar yakaladılar. Sonra Galatasaray sahneye çıktı. İyi baskı kurdu. Burada Beşiktaş defansının da hatası büyüktü. Nitekim öyle bir pozisyondan gol yediler. Zaten Beşiktaş defansı büyük hatalar yaptığı için kalecilerini kaybettiler. Çünkü yapılan bir hatadan kaleci defansın hatasını kapatayım derken kırmızı kartı gördü. Hakemin buradaki yorumu doğruydu. İlk yarı Galatasaray ikinci golü bulamadı. Bulsa maçın rengi çok daha değişik olacaktı kendileri açısından. İkinci yarı bu sefer Beşiktaş oyuna yine tavrını koydu. İyi işler yaptılar golü de attılar.

Hakem açısından burada bir pozisyon var. Hangisi, İcardi tam topa vururken Beşiktaşlı oyuncu İcardi'nin topuğuna vuruyor, top havalanıp gidiyor. Bu bence penaltı. Enteresandır VAR devreye girmedi. Kafam karıştı. VAR'da kim var diye baktım, Abdulkadir Bitigen... Kafamın karışması da normal. Artık bu adamların gitmeleri lazım. Bu maç için söylemiyorum, genelde diyorum ama tutanlar var. Sebebi de vardır o da ileride çıkar. Sonra yine bir penaltı pozisyonu ki net penaltı. Hakem zaten VAR'a filan da gitmedi. O arada hakemin bir penaltı pozisyonunda önce verdiği sonra vazgeçtiği var ki onu sadece VAR yakalayabilirdi. Hangi ayak önce topa vurdu. Hakem olarak atlayabilirsiniz. Beşiktaş için olmak ya da olmamak maçıydı... Ama eksik kalmaları onları yarı yolda bıraktı. Aslında şu enteresan; bir maç düşünün iyi giderse yönetim kalacak, kötü giderse yönetim gidecek. Böyle bir mantalite ancak Türkiye'de yaşanır diyorum.