Etkileniyorlar!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayan takımlar maçlara çıkmadan önce psikolojik olarak çökmüş oluyorlar. "Biz bunlarla zor mücadele ederiz" diyorlar, o gözüküyor. Böyle bir olay hakemlerde de başladı. Onlar da bu iki takımdan etkileniyorlar. Aslında hakemlerin sosyal medyayı, görsel ve yazılı basını takip etmemeleri lazım. Ancak dün ve bugünkü maçları izledikten sonra hepsi inanılmaz takip ediyorlar. Zannediyorum bu cümleyi de tecrübelerime dayanarak yazıyorum. Mesela bugün Beşiktaş maçının hakemi öyle bir düdük çaldı-çalmadı ki içinden diyor ki "Beşiktaş'a bir şey olursa yanlışlıkla ben yandım" havasındaydı.

Çünkü Beşiktaş'ın takımı Galatasaray ve Fenerbahçe ayarında değil. Bir de yönetim-seyirci olayları çıkınca futbolcular da sahada psikolojik olarak rahatsızlar. Bir penaltı verdi Beşiktaş'ın lehine akşam baksın bakalım yatmadan evvel verir mi? Hadi o verdi VAR'daki ne iş yapar? Bu geçtiğimiz aylarda kellesi koparılacak hakemler arasında bugün VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu. Bunlar hep sahnedeler. Zahmet edip hakemi VAR'a çağırmadı. Niye, korkuyorlar. Sonra Fenerbahçe maçı başladı. Zaten iki takım arasında teknik olarak büyük fark var.

Fenerbahçe rahat rahat sahada her şeyi yapıyor. Farkı artırabilir ama herhalde Avrupa kupası maçları onları biraz yıpratmış. Çünkü önceki gün Galatasaray'da da bu görüntü vardı. Mesela Fenerbahçe maçında da bir penaltı pozisyonu var Dzeko'nun kazandığı. Ben olsam vermem. Yani bakınız üç maç… Cumartesi günü Muslera atılır Beşiktaş maçında oynayamaz, Beşiktaş'ın penaltısı verilmez hatta Cenk'e kart bile verilir. Adamın kaval kemiğine tabanıyla bastığı için hani yani! Dzeko da çok profesyonel ayağını soktu aldı. Aynı penaltıyı Fenerbahçe'nin aleyhine versen ne olur öyle düşünmek lazım. Haftanın özeti şu; G.Saray ve F.Bahçe zorlanmadan devam ediyorlar. Beşiktaş'ın şansı İstanbulspor ile oynamasıydı.