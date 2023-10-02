Türk futbolunun kanserleri

İyi kötü çirkin… Bu bir film adıydı. İki gündür bu filmi Türk futbolunda izliyorum. Ama başlıkları biraz değiştireceğim. İyinin yanına çok koyacağım, çok iyi olacak; bu F.Bahçe. İyi G.Saray, kötü Beşiktaş ve Konya, çirkin hakemler… Türk futbolunu yıllardır için için kemiren, çınar ağacını bitirir gibi bitiren bir hakem olayı var. Bu olaya ben şu adı veriyorum; Türk futbolunun kanserleri.



Kim geliyorsa temizlikten bahsediyor ama etraf pislik kokuyor. İnanamıyorum, VAR ve AVAR varken bunlar yaşanıyor. Eğer bu böyle giderse vah ki vah! Futbolcuyu sinirlendireceksin, hakkını vermeyeceksin, o da sinirlenip ters hareket yapacak, sonra atacaksın ve 'Haklıyım' diyeceksin. Bunların da babaları da ağabeyleri de öyleydi. İyi tanıdığım, bildiğim içim bunu da söylüyorum. Fakat bu sene F.Bahçe, G.Saray öyle bir kadro kurdular ki hakemlerin de bunlarla baş edeceğini zannetmiyorum. Amaaaaaa öyle yerlerde bazı şeyler yapacaklar ki tahmin ediyorum, hep beraber göreceğiz. İnşallah düşündüğüm gibi olmaz.



İşte dünkü maçlarda gördüklerimiz F.Bahçe'nin lehine net penaltıyı verme, peki F.Bapçeli bir futbolcu sinirledi, bir hareket yaptı, bir sarı, ikinci sarı kırmızı göster, atıver. Sonra ne olacak? Ama sarılacivertliler öyle takım kurmuşlar ki hakemler bir yerde kıstırırlar mı merak ediyorum. Aynı olayı G.Saray için de söyleyebilirim. Zaten ligde F.Bahçe, G.Saray var. Bunlara yakın bir de Adana Demirspor. Diğerleri hikaye. Zaten bunu ben de söylemiyorum, iki haftadır bunlarla oynayan takımların teknik adamlar söylüyor.