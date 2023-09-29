Livakovic'i gördünüz mü?

Tehir maçları da oynandı, yani 6 hafta bitti. 6 haftanın tamamına baktığımda keyif veren Fenerbahçe var, Adana Demirspor var. Başka takım yok açıkçası... Galatasaray, 90'ar dakikaya baktığınızda çok az, çok kısa bölümlerde keyif veriyor. Diğer maçların tamamını seyredemediğim için bilemiyorum ama maalesef görüntü bu. Nitekim, bu Bakşakşehir, Galatasaray ile de oynadı. Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen maçı bitirmek için göbeği çatladı. Ama Fenerbahçe çok rahat bir şekilde oyunu bitirdi. Sahanın tek hakimiydi. Sarı-lacivertlilerde vazifesini yapmayan futbolcu var mıydı? Bence yoktu. Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'i kaç kere televizyonda gördük? İlk ekrana yansıdığında dakika 36'ydı. Zaten bunun cevabını verdiğinizde maçın nasıl bir şekilde oynandığını görüyorsunuz.

Fenerbahçe sahaya iyi yayıldı, bütün futbolcular birbirlerine yardım ettiler, hepsi mücadele ettiler, hepsi koştular ve haklı bir galibiyet aldılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Eğer olmadıysa sarı-lacivertliler, daha fazla gaza basmadılar, bunun yüzdün oldu. Fenerbahçe sahaya iyi yayılıyor ve bütün futbolcular yere sağlam basıyorlar. Bu şunu gösteriyor; Demek ki iyi çalışıyorlar. Önümüzdeki haftalar, yani hem lig hem de Avrupa kupası maçları bunu daha bir şekilde gösterecektir. Bu rakipleriyle alakalı mı, yoksa kendi güçleri mi? Bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Maçın özeti bence şu; Fenerbahçe kalecisi iyi antrenman yapamadıysa bunun suçluları takım arkadaşlarıdır. Başkası değil..