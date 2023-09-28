Kaleci hariç helal!

Adana Demirspor'da neredeyse bir takım yok. Beşiktaş'ta da eksik oyuncular var ama Adana Demirspor gibi değil. Lacivertmavililer dün gece takım gibi oynadı, farkı daha da açabilirdi. Kalecinin şımarıklığı, laubaliliği Beşiktaş'ı potaya soktu. Ya kardeşim dördüncü kalecisin, şöyle bir fırsat yakalamışsın ama dedim ya sonra yerli yerli diyorsunuz! Aptalca bir şımarıklık, laubalilik ne hale getiriyor! Beşiktaş için şunu söyleyebilirim; Hiç böyle bir Beşiktaş takımı görmedim. Yani öyle kötü bir futbol oynadılar ve mücadele ettiler ki rezilliğin son perdesi. Tabii burada futbolcular yırtacaklar niye? Çünkü başkanları seyirciye konuşuyor, teknik direktör başkanı kollamaya uğraşıyor. Yani alakasız işler ve takım futbolun dışında kalıyor. Çünkü diğer iki rakibi transferleri yapınca seyirci de futbolcu da ezilmiş havasında. Ancak onların şunu düşünmesi lazım; Sen takım gibi ol, kenetlen, bu kadroyla Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de posta koy! Aynı dün akşam Adana Demirspor'un yaptığı gibi. Futbolda koşacaksın, mücadele edeceksin, çeneyle bu işler olmuyor.

Bakın Beşiktaş'ın doğru dürüst pozisyonu yok. Adana Demirspor'un attıkları var, kaçırdıkları var. Beşiktaş Adana Demirspor kalecisine dua etsin. Ukalalık yapıp o hatalı golü yemese maç 7-0'a, 8-0'a gidecek belki. Çünkü Demirsporlu futbolcular gerilmeyecekti o zaman. Şu gözüküyor; Beşiktaş'ta taşlar oynadı, yerine de oturacak gibi değil. Adana Demirspor dün bir onur, bir mücadele dersi verdi. Helal olsun sahada ter döken Adana Demirsporlu futbolculara ama kaleci hariç! Bakın hep kaleci diyorum, yaptığı dördüncü hatada gol yedi. Hani kabiliyet derseniz kabiliyet de yahu kardeşim yaptığı işlerin kabiliyetle alakası yoktu. Hakem için şunu söyleyeyim, illa bir büyük takım hastalığı var. 80'den sonra bir kaç pozisyon öyle çalmadı ki yani Beşiktaş'a hafif bir omuz vereyim dedi ama siyah-beyazlı oyuncular ondan da faydalanamadılar.