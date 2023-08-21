Ders alınmalı

Maçtan önce karşılaşmanın kesin favorisi Beşiktaş idi... İlk hafta Hatayspor'a 5-1 gibi bir skorla farklı yenilen Pendikspor, bazı transferler yapmış. İlk yarıda Beşiktaş bir gol buluyor. Ama Pendikspor hiç futbol oynamıyor. Devre arasında Ender Bilgin'le konuşuyoruz, diyoruz ki 'Bu tip takımlar ligde olmasın, yeni bir sistem gelsin. 20 takımlı lig fazla. Adı Süper Lig ama süper kelimesine bu kadar ihanet edilmez.' İkinci yarı Pendikspor, hareketlenmeye başladı. Orta sahada Oscar Romero topa basıp takımını iyi organize etti. Pendikspor, top yaparak Beşiktaş'a tepki göstermeye başladı. Bu tepkiye Beşiktaşlı oyuncular reaksiyon veremediler. Öz güveni artan Pendik, bu sefer psikolojik olarak direnç göstermeye başladı. Bu işler böyledir, rakibi hafife almayacaksın.

Şu da bir gerçek, ilk yarıdaki Pendikspor ile ikinci yarıdaki Pendikspor arasında çok büyük fark var. Bu farkta da Beşiktaşlı oyuncuların rolü kesinlikle çok büyük! İlk yarıda rakibini böyle yakaladığında 2-3 yapacaksın, sonra da oyuncu değişikliğine gideceksin. Ama oyuncu değişikliğini 89'da yaparsan 90'da penaltı yaptırıp 90+4'te de golü yersen, sonra da hakem Kadir Sağlam 4 dakika oynatacağına 12 dakika oynatırsa rakibine böyle puan kaybedersin. Pendikspor'un kazandığı penaltı doğru karar. Osman Özköylü itiraz etmeseydi vermeyeceklerdi. Geçen yıl Fenerbahçe, İstanbulspor'a ve Ümraniyespor'a son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluğu kaybetti. Demek ki hala ders alınmıyor. Beşiktaş taraftarı hakeme kızıyor ama önce teknik heyete ve oyunculara baksınlar. Bu maç verilir mi? Beşiktaş'ın bu beraberliğinde hem teknik adamın hem de futbolcuların kendilerini sorgulaması lazım.